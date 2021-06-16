Akbank'tan ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı
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Akbank'tan ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı

Akbank'tan ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Akbank, Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki "ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını" gerçekleştirdi.

Akbank, Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki "ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını" gerçekleştirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6,80 olarak gerçekleşti.

Bankanın sermaye benzeri tahvil ihracına yurt dışından 150'nin üstünde yatırımcıdan 1,4 milyar dolar civarında, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, mevcut sermaye yeterlilik oranlarıyla Türkiye'nin en güçlü bankalarından biri olduklarını belirterek, "Söz konusu ihraç tamamlandığında ise işlemin, bankamızın zaten uluslararası standartlarda oldukça yüksek olan sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu etki yapmasını beklemekteyiz." ifadesini kullandı.

Düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyecek projelerin finansmanında kullanılacak

Hakan Binbaşgil, söz konusu işleme 150'den fazla yatırımcının ilgi gösterdiğini, piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdikleri sermaye benzeri tahvil ihracına yaklaşık 1,4 milyar dolar talep geldiğini bildirdi.

500 milyon doları Basel 3 uyumlu, sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracının; yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 6,80 kupon oranıyla sonuçlandığını aktaran Binbaşgil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"500 milyon dolar ihracımızın yatırımcılarının bölgesel dağılımına baktığımızda, sırasıyla yüzde 35'inin Birleşik Krallık'tan, yüzde 30'unun Amerika'dan, yüzde 30'unun Avrupa'dan ve kalan yaklaşık yüzde 5'inin ise Orta Doğu ve Asya'dan geldiğini görmekteyiz. Toplam yatırımcıların yüzde 39'u da ESG (sürdürülebilir borçlanma araçları odaklı) yatırımcılardan oluşmaktadır. İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız. Böyle başarılı bir işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz"

"Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz"

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, sürdürülebilirlik odaklı yurt dışı borçlanma işlemlerini çok önemsediklerini vurgulayarak, Ağustos 2020'de 50 milyon dolar büyüklüğündeki ilk yeşil tahvil işlemini tamamladıklarını anımsattı.

Nisanda ise bankanın ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisiyle Türkiye ekonomisine 675 milyon doların üstünde destek sağladıklarını aktaran Binbaşgil, "Bu son 500 milyon dolar tutarındaki ihracımızla da Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik. Sektörümüz için örnek teşkil eden işlemlerle bankamızın sürdürülebilirlik temalı fonlamasını daha da yukarı taşıdık. Akbank olarak reel sektörümüze kaynak sağlamaya devam ederken, daha yaşanılabilir bir dünya için de sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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Akbank'tan ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı - Haberler Ekonomi
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