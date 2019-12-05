Akbank'tan ihracatçılara destek

05.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:24

Akbank, Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyümesini destekleme için geliştirdiği "İhracatçının Gücü Paketi" ile ihracatçılara finansman desteği sağlıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, paket, swift takip sistemi, ücretsiz dijital dış ticaret tarifesi, FX platform üzerinden döviz işlemlerinde özel kur avantajı gibi dijital hizmetleriyle ihracatçılara birçok hizmet sunuyor.

İhracata destek için 1 yıla kadar ihracat taahhütlü TL/döviz kredilerinde ve ihracat faktoring finansmanında uygun fiyatlar funan Akbank, Yenilenen "İhracatçının Gücü Paketi" ile ilk bin ihracatçıya mil puan hediyesinden ücretsiz dijital dış ticaret tarifesine, Akbank Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden FX Platform ile avantajlı kur işlemlerinden ücretsiz swift takibi hizmetine kadar müşterilerine ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlıyor.

Akbank dış ticaret tarifelerinden satın alan müşteriler, ithalat, ihracat ve swift işlemlerini ayrı ayrı ücret ödemeden yapabiliyor. Ayrıca, Akbank'ın dış ticaret tarifelerinden birini seçip dış ticaret işlemlerini Akbank üzerinden gerçekleştirmeye başlayan ilk bin ihracatçı "100 bin mil puan" hediye kazanıyor.

Banka, dış ticaret işlemlerinin takibine ilişkin gelen/giden swift mesajları, ihracat akreditiflerinin yaklaşan vade tarihleri, yurt dışına gönderilen ihracat vesaik gönderi bilgileri, transfer gümrük ID numarası, ihracat/ ithalat dosya detaylarının görüntülenmesi, SMS ile gümrük vergi ödemesi gibi bildirimleri ücretsiz olarak paket kapsamında ihracatçılara sunuyor.

"İhracatçıların işlerini kolaylaştırmaya odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, ülke ekonomisini desteklemek üzere ürünler geliştirdiklerini ve bu görevlerini yerine getirirken en çok odaklandıkları konulardan birisinin de dövizin sağlanmasında çaba gösteren ihracatçıların yanında durmak ve onların işlerini kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda yıl başında müşterilere sundukları İhracatçının Gücü Paketi'ne yeni özellikler kazandırdıklarını aktaran Tugal, "İhracatçılarımıza finansmanı en elverişli koşullarda sağlarken, mevzuat ve ihracat işlemleri konularında da yanlarında duruyor, ülke genelindeki dış ticaret yöneticilerimizle müşterilerimize her an dış ticaret destek hizmetimizi vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tugal, Akbank olarak ayrılan kaynak kapsamında ihracatın finansmanını 1 yıla kadar vadelerle "yeni işlek, spot ve aylık eşit taksitli" kredilerde avantajlı faiz oranları ile desteklediklerini belirterek, "Ayrıcalıklı faiz oranlarını içeren bu kredilerde alt limiti 100 bin dolar/avro/TL, üst limiti de 10 milyon dolar/avro/TL olarak belirledik. Ek olarak avro ve dolar cinsi ihracat faktoring finansmanında da aynı faiz fırsatını sunuyoruz. Türkiye'de dış ticaret deyince ilk akla gelen banka olma hedefiyle, Eximbank'a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İthalat transferleri ücretsiz yapılabilecek"

İhracatçının Gücü Paketine yeni eklenen avantajların başında dijital geliştirmelerin geldiğini belirten Tugal, şunları kaydetti:

"Dijital Dış Ticaret Tarifesi ile müşterilerimize Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden tek bir tıkla ithalat transferlerini ücretsiz yapabilme olanağı sağlıyoruz. Akbank müşterileri, bu tarifeyle 10 adet peşin ve/veya mal mukabili ithalat transferini ücret ödemeden, hızlı ve güvenli bir biçimde gerçekleştirebilecek. Dış ticaret yapan firmalarımız ayrıca Akbank FX Platformu üzerinden döviz alım satım işlemlerinde özel kur avantajından faydalanarak anında ve kolayca işlem yapabilecek.

Bunun yanı sıra; swift takip sistemi ile müşteriler, Akbank Kurumsal Internet Şubesi üzerinden döviz para transferlerinin tüm detaylarını uçtan uca şeffaf bir şekilde ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Paketin sunduğu bir diğer yeni hizmet ile 'dış ticaret işlemlerini Akbank üzerinden geçirme sözü' veren Akbank müşterileri, ithalat işlemlerinin muhabir masrafları için de çok önemli avantajlara sahip oluyor. Dış ticaretçi firmalarımız paket kapsamındaki tüm avantajları akbank.com aracılığıyla detaylı görüntüleyebilir, şubelerimizden bilgi alabilirler."

Kaynak: AA