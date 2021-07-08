Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama Açıklaması
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Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama Açıklaması

Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu.

Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu.

Akbank'tan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği belirtildi.

Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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