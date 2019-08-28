Akbank'tan döviz transferlerini izleme olanağı

28.08.2019 15:03

Akbank, Swift GPI hizmetiyle müşterilerine, yaptıkları döviz transferlerini, şeffaf bir şekilde "adım adım izleme" olanağı sunuyor.

Uluslararası para transfer sistemi Swift'in 2017 yılında başlattığı Global Payment Innovation (GPI) sistemine katılan Akbank, müşterilerine döviz transferinde, talimat verdikleri andan, transferin gerçekleştiği ana kadar geçen tüm süreci görüntüleme ayrıcalığı sunuyor.

Akbank"tan yapılan açıklamaya göre, bu hizmet ile internet üzerinden, döviz transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcı bankaya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detaylar izlenebiliyor.

Akbank, döviz transferinin gerçekleştirildiği SWIFT GPI üyesi bankaların uyguladıkları muhabir masrafına ilişkin tüm bilgileri de müşterileriyle paylaşıyor.

Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Erdoğdu Paker konuyla ilgili açıklamasında Swift GPI'ın yabancı para transferlerinde müşterilerin zorluk yaşadığı yavaşlık, muhabir masraflarının belirsizliği ve paranın nerede olduğunun izlenememesi gibi önemli sorunları çözdüğünü belirterek, sistemi şöyle anlattı:

"İnternete açtığımız 'Swift Takibi' ekranı ile müşterilerimiz yaptıkları döviz transferlerinin güncel durumunu adım adım takip edebilecek ve alınan komisyonları şeffaf bir şekilde görüntüleyebilecek.

"Ayrıca, Swift GPI sistemine dahil olan bankalar arasında işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor.

"Yani müşterilerimiz Akbank'ın bu hizmeti ile döviz transferi işlemlerini daha hızlı yapabilecek ve işlemin statüsünü şeffaf ve detaylı bir şekilde internetten görüntüleyebilecek.

"Banka olarak, yurtdışı para transferlerinde yeni teknolojileri takip ediyor, müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak için inovatif çalışmalarımızı sürdürüyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA