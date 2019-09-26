Akbank'tan 3 bin üniversiteliye "Şehrin İyi Hali" Projesine davet

26.09.2019 12:28

Akbank'ın beşinci kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesi için başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Şehrin İyi Hali projesi için başvurular başladı. Geçen yıl gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerde dolan projenin 2 bin olan kontenjanı, bu yıl 3 bin üniversiteli gence çıkarıldı. İlk 3 bin öğrencinin kabul edileceği başvurular için son tarih 25 Ekim Cuma günü olacak.

Şehrin İyi Hali'nde bu yıl 13 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içinde birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Şehrin İyi Hali ile gençler ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri alanlarda faaliyet gösteren STK'lar ile tanışma ve gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı bulacak.

25 Ekim Cuma gününe kadar başvuruların devam edeceği projelerde yer alacak gençler, Toplum Gönüllüleri Vakfı, TURMEPA, Hayvan Hakları Federasyonu, Yedikule Hayvan Dostları, Tohum Otizm Vakfı, Hayat Sende, DEM, Yaşlı Hakları Derneği, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu, Ahtapot Gönüllüleri, Türkiye Omurilik Felçlileri ve Gülmek İyileştirir dernekleriyle gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olabilecek.

Gençler, okul boyama, engellilerle spor etkinlikleri, yaşlılarla hobi atölyeleri, devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler, kıyı temizliği, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba dağıtımı, barınak hayvanlarının bakımı, işaret dili atölyesi gibi birbirinden farklı sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak görev alabilecek.

Her yıl yeni iş birlikleriyle etki alanını daha da genişleten projede, bu yıl Aksigorta "Sigorta Sponsoru" olarak yer alıyor. 25 farklı ilde gerçekleştirilecek 95 gönüllülük projesinde üniversiteli gençler Aksigorta tarafından etkinlik günü için olası kazalara karşı sigortalanacak.

Akbank'ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu projeye, 18-26 yaş aralığında yer alan tüm üniversiteli (ön lisans lisans, üst lisans) gençler başvurabilecek.

Gönüllülük etkinlikleri tüm Türkiye'de 13 sivil toplum kuruluşu aracılığıyla 7 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek. Üniversiteli gençler "http://sehriniyihali.com/" adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuruların kontenjanlarla sınırlı olduğu proje, tüm Türkiye'den üniversiteli gençlere açık oluyor.

Kaynak: AA