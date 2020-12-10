Akbank'tan 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası
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Akbank'tan 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası

10.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:38
Akbank'tan 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası

Akbank, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası başlattı.

Akbank, 3 ay ertelemeli kredi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank pandemi döneminde de müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

İster Akbanklı olsun ister olmasın kredi kullanmak isteyen herkes avantajlı faiz oranlarından ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilecek.

Yılbaşı döneminde, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan kampanya ile şimdi kullandırılan kredilerin taksitleri mart ayında ödenmeye başlanabilecek.

Akbank müşterileri, 3 ay ertelemeli kredi başvurularını Akbank Mobil'den 7/24, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden ve Akbank şubelerinden kolayca yapabilecek. Henüz Akbanklı olmayan müşteriler ise Akbank şubelerine uğrayarak kredi taleplerini iletebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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