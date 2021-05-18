Akbank'tan 19 Mayıs'a özel çevrim içi etkinlikler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akbank'tan 19 Mayıs'a özel çevrim içi etkinlikler

Akbank'tan 19 Mayıs'a özel çevrim içi etkinlikler
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Güncel

Akbank, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu güne özel hazırlanan reklam filmi ve çevrim içi yapılacak bir dizi etkinlikle kutluyor.

Akbank, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu güne özel hazırlanan reklam filmi ve çevrim içi yapılacak bir dizi etkinlikle kutluyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, 1936'da, hayatında ilk kez kendisine doğum günü sorulduğunda, "doğum günüm 19 Mayıs" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün beyanından yola çıkarak hazırlanan ve ilk kez dün akşam yayınlanan reklam filminde Akbank, Atatürk'e verilecek en güzel doğum günü hediyesinin onun gençliğine iyi bakmak olduğuna vurgu yapıyor.

Reklam filminde, Banka'nın, ocak ayında tanıtımı yapılan ve binlerce gence yapay zekadan ileri düzey analitiğe, robotikten tasarım odaklı düşünmeye kadar pek çok alanda yetkinlikler kazandıracak eğitimler sunmayı hedefleyen Akbank Gençlik Akademisi'yle gençlerin her zaman yanında olmayı sürdüreceği de ifade ediliyor.

Çevrim içi etkinlikler, bugün Akbank'ın YouTube kanalında yayınlanacak Gençler için Çağdaş Sanat Buluşması ile başlıyor. Marcus Graf moderasyonunda Contemporary Istanbul Genç Danışma Kurulu'ndan konuşmacıların da yer alacağı sohbette gençler için çağdaş sanat piyasasından genç koleksiyonerliğe, çağdaş sanat alanında yetenek yönetiminden çağdaş sanatın görünürlüğüne kadar pek çok konuda bilgi paylaşımı yapılacak.

19 ve 21 Mayıs'ta çevrim içi etkinlikler düzenlenecek

Akbank'ın Instagram sayfasında 19 Mayıs'ta yayınlanacak "İşin içinden çıkanlar" canlı yayınında ise Yalçın Pembecioğlu, üniversite öğrencileri Seray Öztürk ve Ekin Al'ı ağırlayacak. Yine aynı gün "Bugüne hazır mısınız?" podcast serisinde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel kayıt yayında olacak.

Akbank Akademi Müdürü Selda Özçalık'ın, iş hayatında değişen yetkinliklerden bahsedeceği podcast Akbank'ın Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast hesaplarından dinlenebilecek.

Çevrim içi etkinlik platformu JoJo'da 21 Mayıs'ta yapılacak Akbank Gençlik Konseri'nde Dolu Kadehi Ters Tut ve Sedef Sebüktekin sahne alacak. Konser, ücretsiz olarak akbank.jojo.live web adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Deniz Seki Demet Akalın Burak Sergen
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akbank'tan 19 Mayıs'a özel çevrim içi etkinlikler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:22:15. #1.14#

title