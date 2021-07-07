Akbank şubeleri açık mı? Akbank müşteri hizmetleri no!

Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Peki, Akbank şubeleri açık mı? Akbank müşteri hizmetleri no!

Türk bankacılık devi Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan problem, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen giderilemedi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Akbank şubeleri açık mı? Akbank müşteri hizmetleri no!

AKBANK ŞUBELERİ AÇIK MI?

Akbank şu günlerde erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle gündemde. Bu sebeple vatandaşlar, Akbank şubeleri açık mı? sorularını araştırıyor. "Akbank resmi internet sitesinde hafta içi her gün Akbank şubeleri saat 09.00'da açılıyor, saat 17.00'da kapanıyor. Akbank çalışanların yoğunluk durumuna göre; hafta içi her gün 12.30 ila 13.30 saatleri arasında öğle arası yapıyor." ifadeleri yer almaktadır.

AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NO

AKBANK ÇAĞRI MERKEZİ

444 25 25 - 0850 222 25 25'i arayarak Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet/ Mobil şifreniz ile hizmet alabilirsiniz.