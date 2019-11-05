Akbank Sanat'tan Çocuklara Özel Atölyeler

05.11.2019 11:10

Yıllardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu konuda öncü kurumların başında gelen Akbank Sanat, Kasım ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

RENGARENK KUPALAR (6-12 Yaş)

Akbank Sanat'ın "Rengarenk Kupalar" atölyesi'nde çocuklar önce Salvador Dali'yi tanıyor daha sonra sanatçının resimlerini inceleyerek Dali'nin sürreal kaleminden aldıkları ilhamla kendi porselen kupalarını tasarlıyorlar. Çocukların el becerilerini geliştirecek fırça uçlu porselen kalemleriyle farklı desen çalışmalarıyla kupaları üzerinde sürreal bir dünya yaratacak çocuklar, kendilerine veya sevdiklerine özel kupalar tasarlamanın keyfine varacaklar.

2 Kasım Cumartesi 11.00 - 12.30

16 Kasım, Cumartesi 11.00 - 12.30

KENDİ ÇANTAMI TASARLIYORUM (6-12 Yaş)

"Kendi Çantamı Tasarlıyorum" isimli atölye çalışmasında çocuklar hayal güçlerini kendi tasarladıkları çantalara aktarıyor. Sanatçı Frida ve hayatını dinledikten sonra Frida'nın resimleri üzerine fikir yürüten çocuklar, pamuklu bez çantalar üzerine Frida'dan ilham alan çizim çalışmalarıyla renkli ve birbirinden eşsiz çantalar ile yaratıcılıklarını Akbank Sanat'ta ortaya çıkaracaklar.

2 Kasım, Cumartesi 13.00 - 14.15

16 Kasım, Cumartesi 13.00 - 14.15

YILDIZ SANATLARI (6-12 YAŞ)

"Yıldız Sanatları" atölyesinde çocuklarla birlikte bir kağıdın içindeki güzelliği görebilmek için sanat, ortaya çıkartabilmek için matematiksel tasarım ve bu işi kurallara bağlamak için de bilimsel düşünceyi kullanıyoruz. Algoritmik düşünme becerisi geliştirmeyi amaçladığımız ve yaratıcılığın sınırlarını zorladığımız etkinliğimizde, sanat, matematik ve illüzyon bir arada. Çocuklar matematik teoremi ile ortaya çıkardıkları pentagram yıldızlarını Vincent Van Gogh'un en ünlü eseri "Yıldızlı Gece" tablosundaki yıldızlarla buluşturuyor.

2 Kasım, Cumartesi 14.30 – 15.30

9 Kasım, Cumartesi 12.30 - 13.30

16 Kasım, Cumartesi 14.30 - 15.30

YARATICILIK ÇOCUK OYUNCAĞI (6-10 YAŞ)

Yaratıcılık kalemden oyuncak yapmaktır! Bu atölyede eğlenceli kalemler, çocukların yaratıcı ellerinde sanatsal maket oyuncaklara dönüşüyor. Resimlerini boyamak için kullandıkları kalemlerle bu kez maket oyuncak üreten çocuklar, tasarımlarını ikonik sanat desenleri ile bezerken bir yandan da dünyaca ünlü ressamları ve onların ünlü tablolarını inceliyorlar.

Keçeli kalemleriyle hem yaratıcı resimlere hem de çok eğlenceli oyunlara imza atan çocuklar, atölyeden kendi yaptıkları sanatsal oyuncak maketler ile ayrılıyorlar.

9 Kasım, Cumartesi 11.00 - 12.00

AİLECE MOZAİK (4-12 Yaş)

Bu haftasonu bir değişiklik yapın ve ailece eğlenceli bir atölyeye katılın. Akbank Sanat'ta düzenlenen "Ailece Mozaik Atölyesi"nde, "Millefiori" tekniği ile birbirinden renkli ve yaratıcı mozaikler hazırlayabilir, çocuğunuz ile birlikte hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık! Bakalım çocuklarla büyüklerin hayal birlikteliğinden ortaya ne çıkacak?

9 Kasım, Cumartesi 14.00 – 15.15

Kaynak: Bültenler