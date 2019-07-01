Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler

Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler

Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Akbank Sanat'tan çocuklara özel atölyeler

Yıllardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu konuda öncü kurumların başında gelen Akbank Sanat, Temmuz ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

Kaynak: Bültenler
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