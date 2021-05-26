Akbank Sanat, "Olan ve Aşkınlık" sergisiyle Contemporary Istanbul'da yer alacak
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Akbank Sanat, "Olan ve Aşkınlık" sergisiyle Contemporary Istanbul'da yer alacak

Akbank Sanat, 'Olan ve Aşkınlık' sergisiyle Contemporary Istanbul'da yer alacak
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Akbank Sanat, 15. Contemporary Istanbul'da yer alan standında "Olan ve Aşkınlık" başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak.

Akbank Sanat, 15. Contemporary Istanbul'da yer alan standında "Olan ve Aşkınlık" başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 1-6 Haziran arasında gerçekleşecek Contemporary Istanbul'da sanatseverlerle buluşacak serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman üstleniyor.

Sergide, Suat Akdemir, Deniz Aktaş, Ansen, Sırma Doruk, Genco Gülan, Seydi Murat Koç, Sıtkı Kösemen, Onur Mansız, Seçkin Pirim, Gülin Hayat Topdemir ve Hande Varsat'ın eserleri yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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