Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sürdürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sürdürecek

Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sürdürecek
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

???????Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, mayıs ayında "Mayıs Ayı Resim Ayı" başlıklı eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla minikleri resim yapmaya davet ediyor.

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafından hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akbank Sanat, mayıs ayında kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sürdürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:05:23. #1.16#

title