Akbank Sanat'ın 'Dans Hep Var' performansları YouTube'da yayımlandı - Haberler
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Akbank Sanat'ın "Dans Hep Var" performansları YouTube'da yayımlandı

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Akbank Sanat'ın

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen "Dans Hep Var" performansları, Akbank Sanat'ın Youtube kanalında izleyiciyle buluştu.

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen "Dans Hep Var" performansları, Akbank Sanat'ın Youtube kanalında izleyiciyle buluştu.

Akbank Sanat, "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında, salgının başlangıcından itibaren birçok sanatçıyla fiziki ve çevrimiçi ortak projeler gerçekleştirdi.

Türkiye'den ve yurtdışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veren atölye kapsamında gerçekleştirilen "Çizgiyi Geç", "Veda", "Anlık", "Beyaz", "?" ve "Obticeo" başlıklı "Dans Hep Var" performansları YouTube'da izlenebiliyor.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akbank Sanat'ın 'Dans Hep Var' performansları YouTube'da yayımlandı - Haberler
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