Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" konuşulacak

Akbank Sanat'ın düzenlediği Felsefe Seminerleri, "Düşünme Ne Yapar?" üst başlığıyla devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seminer serisi kapsamında bu ay Türker Armaner'in "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" başlıklı semineri gerçekleştirilecek.

Emre Şan'ın yöneteceği 24 Şubat'ta düzenlenecek seminer, Akbank Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.

Seri, 17 Mart'ta "Heidegger'de Düşünmek Nedir?", 7 Nisan'da "Dil ile Düşünce İlişkisi Üzerine" ve 12 Mayıs'ta "Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi" başlıklı seminerlerle devam edecek.