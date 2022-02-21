Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" konuşulacak
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Akbank Sanat'ın düzenlediği Felsefe Seminerleri, "Düşünme Ne Yapar?" üst başlığıyla devam ediyor.
Akbank Sanat'ın düzenlediği Felsefe Seminerleri, "Düşünme Ne Yapar?" üst başlığıyla devam ediyor.
Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seminer serisi kapsamında bu ay Türker Armaner'in "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" başlıklı semineri gerçekleştirilecek.
Emre Şan'ın yöneteceği 24 Şubat'ta düzenlenecek seminer, Akbank Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.
Seri, 17 Mart'ta "Heidegger'de Düşünmek Nedir?", 7 Nisan'da "Dil ile Düşünce İlişkisi Üzerine" ve 12 Mayıs'ta "Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi" başlıklı seminerlerle devam edecek.