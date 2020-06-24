Akbank sanat "dijital sanatta şimdi" konuşma serisi devam ediyor Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarında sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'de ve dünyada dijital ifade olanaklarının sunduğu imkanlar üzerinden eserler üreten sanatçıların çalışma pratiklerine odaklanan "Dijital Sanatta Şimdi" başlıklı konuşma serisi, Akbank Sanat Youtube kanalında izlenebiliyor.

Sanatçıların teknolojiyi yaratıcılıkla nasıl bütünleştirdiklerinden son dönem işlerine uzanan bir yol haritasını da izleyen konuşma serisinin yeni konukları; farklı anlatım biçimlerini ve dilleri bir araya getirip disiplinler arası projeler üreten, temel meselesi kapsayıcı deneyimler ve yapılar oluşturmak olan sanatçı Candaş Şişman ve varoluş, insan ve sosyal davranışların süreksiz doğasının bir yansıması olarak jeneratif sanat, fraktallar, algoritmik sanat, sanal gerçeklik deneyimleri, interaktif sanat, hareketli görüntüler ve devinime odaklanan deneysel medya ve dijital sanatları merkez alan sanatçı Ozan Türkkan.

"Dijital Sanatta Şimdi" serisi; bir yanıyla yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, görsel/işitsel performanslar, bilgisayar teknolojileri gibi farklı konu başlıklarına odaklanırken bir yanıyla da konuk ettiği sanatçıların keşif yolculukları, ilham kaynakları ve kariyerine dair bireysel fragmanlara yer veriyor.

Kaynak: Bültenler