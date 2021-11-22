Akbank Sanat Dans Atölyesi gösterileri sanatseverlerle çevrim içi buluşuyor

Akbank Sanat Youtube kanalında şubat ayında başlayan "Duos&Duets/Duolar&Düetler" serisi "Gece Yarısı Işığı" performansıyla sürüyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat, kültür sanat etkinliklerine "Akbank Sanat Evinizde" çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Dilan Onay'ın koreografisini hazırladığı "Gece Yarısı Işığı" performansında dansçı Dilan Onay ve Defne Uluer sahne alırken, müzisyen Başar Ünder müziğiyle eşlik ediyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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