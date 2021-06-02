Akbank sağlıklı yaşam harcamalarında ayrıcalık sağlıyor
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Akbank sağlıklı yaşam harcamalarında ayrıcalık sağlıyor

Akbank sağlıklı yaşam harcamalarında ayrıcalık sağlıyor
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Akbank, sağlıklı yaşamı merkeze alan pek çok proje ve kampanyayı müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Akbank, sağlıklı yaşamı merkeze alan pek çok proje ve kampanyayı müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Axess Mobil'de bulunan Sağlıklı Yaşam Modu ile sağlıklı yaşamı destekleyecek markalara özel fırsatlar sunan Akbank bilgilendirici içerikler ile müşterilerinin hayatına katkı sağlıyor.

Kampanyalar kapsamında; Hummel, Sportive, Decathlon, The North Face gibi spor mağazalarından, propolis ve arı ürünleri sunan BEE'O'ya, doğadan güç alan içerikleriyle The Body Shop'tan, doğa dostu kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sunan LoaVerde.com'a, Diyetkolik ile sağlıklı beslenme ve diyet planlarından, www.33.fit ile spor derslerine kadar farklı alanlarda taksit, indirim ve chip-para fırsatları sunuluyor.

Öte yandan, Axess ve Wings kredi kartı sahiplerinin hem kendileri hem hayvan dostları için de kampanyalar hayata geçiriliyor. Bu kampanya ile Axess Platinum ve Wings kredi kartı sahipleri spor kulüpleri, kıyafetleri, malzemeleri ile eczane, kozmetik, güzellik salonları, veteriner, pet shop ve optik sektörlerinde Akbank üye iş yerlerinde yapacakları 200 TL ve üzeri sağlıklı yaşam harcamalarından yüzde 5, ayda toplam 100 indirim, yıl sonuna kadar ise 700 TL'ye varan indirim elde edebiliyor.

"Yıl sonuna kadar 700 liraya varan indirim sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, salgın ile birlikte özellikle "sağlık" ve "sağlıklı yaşam" kavramlarının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Akbank'ın sağlıklı yaşam ekosistemiyle ilgili şunları kaydetti:

"Sağlıklı yaşam, tüm müşterilerimizin artarak ilgi gösterdiği önemli bir odak noktası haline geldi. Axess ve Wings olarak sağlıklı ve iyi yaşamayı önemseyen müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için Axess Mobil'de Sağlıklı Yaşam Modu yaratarak birçok farklı marka ile taksit, indirim ve chip-para fırsatları sunuyoruz. Ayrıca Axess Platinum ve Wings müşterilerimizin Akbank üye iş yerlerinde yapacakları 200 TL ve üzeri sağlıklı yaşam harcamalarında yüzde 5, ayda toplam 100 indirim, yıl sonuna kadar ise 700 TL'ye varan indirim sunuyoruz. Kişisel takipten, sağlıklı yaşam asistanı hizmetlerine kadar müşterilerimizin yaşam kalitelerini artıracak noktalarda yeni iş birliklerine imza atmayı ve bankacılıkta bu alanın öncüsü olmayı hedefliyoruz. Üstelik kartlarımızın temassız ödeme ve onaylandığı anda dijitalden kullanım özelliği ile müşterilerimizin temasını olabildiğince azaltarak, sağlıklarını korumalarına destek oluyoruz "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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