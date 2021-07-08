Akbank saat kaçta kapanıyor 2021? Akbank saat kaça kadar açık? Akbank çalışma saatleri
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Akbank saat kaçta kapanıyor 2021? Akbank saat kaça kadar açık? Akbank çalışma saatleri

Akbank saat kaçta kapanıyor 2021? Akbank saat kaça kadar açık? Akbank çalışma saatleri
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Akbank saat kaça kadar açık? Soruları merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nı da içine alan tam kapanma kısıtlamaları bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi, bayram tatili boyunca kapalı olan bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği tam kapanma boyunca bankaların hangi saatlerde hizmet vereceğini açıklamıştı. Peki, Akbank çalışma saatleri

Akbank saat kaçta kapanıyor 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde bankacılık şube işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Bank, QNB Finansbank başta olmak diğer tüm bankaların açılış kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Bilindiği üzere, öğle arası vaktine denk gelmeden banka çalışma saatleri içerisinde işlemler kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2021 banka çalışma saatleri

AKBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Banka şubeleri 09.00-19.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler." ifadelerine yer verilmişti.

Bankadan yapılan yeni açıklamada, "Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir." dedi.

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Akbank saat kaçta kapanıyor 2021? Akbank saat kaça kadar açık? Akbank çalışma saatleri - Haberler
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