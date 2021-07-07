Akbank resmi açıklama yapıldı mı? Akbank son durum nedir? 7 Temmuz Akbank yeni resmi duyuru yapıldı mı?
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Akbank resmi açıklama yapıldı mı? Akbank son durum nedir? 7 Temmuz Akbank yeni resmi duyuru yapıldı mı?

Akbank resmi açıklama yapıldı mı? Akbank son durum nedir? 7 Temmuz Akbank yeni resmi duyuru yapıldı mı?
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7 Temmuz Çarşamba Akbank yeni açıklama geldi! Twitter hesabından yapılan açıklamada sorunun en kısa sürede çözüleceği bildirildi. Peki, Akbank yeni resmi açıklaması nedir? Akbank yeni duyuru oldu mu? Akbank ne zaman düzelecek? Akbank resmi açıklamaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Bunun ardından vatandaşlar Akbank yeni resmi duyuru yaptı mı merak etti. Peki, Akbank resmi açıklama yapıldı mı? Akbank son durum nedir? 7 Temmuz Akbank yeni resmi duyuru yapıldı mı?

AKBANK RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Dün sabah saatlerinde başlayan sıkıntıyla birlikte sosyal medyayı ablukaya alan müşterilere Akbank'tan yapılan ilk bilgilendirmede, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Akbank resmi açıklama yapıldı mı? Akbank son durum nedir? 7 Temmuz Akbank yeni resmi duyuru yapıldı mı?

Bankadan yapılan açıklamaya rağmen sistem saatler geçmesine rağmen düzelmeyince sosyal medya kullanıcıları tarafından siber saldırı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ve Akbank bu iddiaları da yine Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

Akbank resmi açıklama yapıldı mı? Akbank son durum nedir? 7 Temmuz Akbank yeni resmi duyuru yapıldı mı?

"Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."

7 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKBANK YENİ RESMİ AÇIKLAMASI GELDİ!

Twitter üzerinden yapılan yeni resmi açıklama şu şekilde:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterimizin, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Akbank resmi açıklama yapıldı mı? Akbank son durum nedir? 7 Temmuz Akbank yeni resmi duyuru yapıldı mı?
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