Akbank Private Banking Üst Üste 5. Kez "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi"

Akbank Private Banking, uluslararası finans yayın grubu The Banker'dan "Best Private Bank in Turkey" (Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi) Ödülü'nü bu yıl üst üste beşinci kez kazandı.

Türkiye'nin ilk özel bankacılık birimi Akbank Private Banking, uluslararası finans yayın grubu The Banker'ın "2018 Global Private Banking Awards" ödülleri kapsamında "Best Private Bank in Turkey" (Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi) Ödülü'nü bu yıl da kazandı. Böylece, Akbank Private Banking küresel düzeyde prestijli ödüle üst üste beşinci kez layık bulundu.

Küresel gelişmeleri yakından izleyerek, Private Banking'e özel yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirdiklerinin altını çizen Akbank Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen, "Akbank Özel Bankacılık olarak müşterilerimize sunmak istediğimiz hizmeti bir bütün olarak görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış olan çalışanlarımızla müşterilerimizin varlıklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kişiye özel hizmet veren kadromuzla dünya finans piyasalarındaki gelişmeleri ve eğilimleri müşterilerimize eşzamanlı olarak aktararak, onlarla birlikte yatırım kararlarını belirliyoruz."

Kohen yatırım ihtiyaçlarının yanı sıra, diğer tüm alanlarda da en iyi hizmeti sunma odağıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda teknolojinin ve dijital bankacılığın sağladığı olanakları, yeni şube modelimizle hayata geçirdik. 2019 yılında da hedefimiz öncü ve yenilikçi yaklaşımlarımızı devam ettirerek, özel bankacılık deneyimini bir adım daha öteye taşımak olacak.

"Müşterilerimizin hayatına değer katan çalışmalarımız, her yıl ulusal ve uluslararası alanda farklı kategorilerde bize ödüller kazandırıyor. Aldığımız bu ödüllerle gurur duyuyoruz. The Banker'ın prestijli ödülünü üst üste beşinci kez kazanarak, kırılması zor bir rekorun da sahibi olduk." (Fotoğralfı) - İstanbul