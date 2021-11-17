Akbank Private Banking kişiye özel hizmetleriyle büyümesini sürdürüyor

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, dünyadaki trendleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Sektör gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye'de son 5 yılda toplam finansal varlık iki katına çıktı. Yatırımcılarımızın varlıkları geliştikçe biz de gelişiyor, büyüyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk özel bankacılık birimi olarak 2001 yılında kurularak, ilk kez gerçek anlamda kişiye özel bankacılık hizmetini başlatan Akbank Private Banking 20. yılını kutluyor.

20 yılda müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetleri ile Euromoney'den The Banker'a dünyanın önde gelen finans dergileri tarafından 30'a yakın ödüle layık görülen Akbank Private Banking, bugün 5 binin üzerinde müşterisinin 50 milyar lira varlık büyüklüğüne yön veriyor.

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank Private Banking'in 20. yılı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına iştirakleri ve Akbank Hazine'nin sinerjisi üzerine kurulan iş modeli sayesinde tek bir noktadan cevap verdiklerini belirten Keler, uzmanlıkla geliştirdikleri geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile müşterilerine üst düzey bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Keler, dünyadaki trendleri yakından takip izleyip, sektör gelişimine öncülük ettiklerin ifade etti.

Türkiye'de son 5 yılda toplam finansal varlığın iki katına çıktığını aktaran Keler, "Yatırımcılarımızın varlıkları geliştikçe biz de gelişiyor, büyüyoruz. Biz müşterilerimiz için özel yatırım stratejileri geliştirirken sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki tüm yatırım olanaklarını değerlendirmeye alıyoruz. Yatırım ihtiyaçlarının yanı sıra emeklilik, sigorta ve finansal kiralama gibi taleplerinde de en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek ve tüm bu ihtiyaçları tek noktadan karşılayabilmek amacıyla grup şirketleriyle iş birliği yapıyoruz. Kısa vadeli kazanımlara değil uzun vadeli dostluklara inandığımız için aile varlığının ve değerlerinin korunması, nesilden nesile aktarılması için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yatırımcılara piyasa bilgilendirme platformu sağlıyoruz"

Alp Keler, müşteri deneyimini güçlendiren dijital bir dönüşüme imza atarak, teknolojinin ve dijital bankacılığın sağladığı olanakları en verimli şekilde kullandıklarını söyledi.

Müşterilerin yatırım ürünlerine ulaşabileceği, şubeye gitmeden sözleşmelerini onaylayarak birçok işlemi anında gerçekleştirebilecekleri teknolojik altyapılar oluşturarak, bu yenilikleri dijital kanallar olan Akbank internet ve Akbank mobil şubelerinden de sunduklarını anlatan Keler, "Her yıl girişimcilik, global trendler, gayrimenkul, sanat, sosyal sorumluluk gibi konularda etkinlikler düzenliyoruz. 2020 yılında başlattığımız 'Winvestors Yatırımcı Buluşmaları' ile de yatırımcılara piyasa bilgilendirme platformu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keler, Akbank Private Banking'in Türkiye'de bir ilk olan Next Generation programı ile aile varlığını yönetecek olan yeni nesli; varlık yönetimi, girişimcilik ve kültür-sanat konusunda bilgilendirip networking fırsatları ile buluşturduğunu dile getirdi.

2015 yılında başlatılan program ile lise ve üniversite çağındaki gençlere aile varlığı yönetiminin sorumluluğu, yatırım ürünlerinin çeşitliliği, portföy yönetimi, risk kavramı, global ekonomi, girişimcilik, filantropi ve kültür-sanat konuları hakkında bilinç kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Keler, sundukları hizmetlerin dışında kültür-sanata destek ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Alp Keler, şöyle konuştu:

"20'nci yıla özel olarak tasarlanan Akbank Private Banking'in finans sektöründe yarattığı etkinin benzerlerini kendi alanlarında dünya çapında yaratmış isimlerin ilham veren hikayelerini konu alan 'Etki Yaratanlar' etkinlik serisinde bilim, sanat ve spor alanından ünlü isimleri ağırlıyoruz. Dijital yaşam kültürü platformumuz olan 'A Journal' blog sayfamız aracılığıyla ise sanat, mimari, tasarım, teknoloji, moda, yasam, müzik ve seyahat gibi hayatın farklı alanlarından ilham veren konuları, global bir bakış açısıyla ele alarak müşterilerimizle paylaşıyoruz."

"Dünyada finansal varlıklar hız kesmeden büyüyor"

Alp Keler, dünyada toplam varlıkların 2002'den bu yana Dolar bazında yaklaşık 4 kat arttığının görüldüğünü söyledi.

Geçen 20 yılda, dünyadaki finansal varlığın, küresel krizler ve dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Keler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2008 küresel ekonomik krizi ve 2019 yılında başlayan Kovid-19 salgını başta olmak üzere birçok sınavdan geçti. Son 10 yılda dolar bazında varlık iki katına çıktı. 2020 yılında 435 trilyon dolar gibi bir büyüklüğe dayanan varlığın, bu yıl sonunda 460 trilyon dolar gibi bir varlığa ulaşmasını bekliyoruz. Finansal varlığın çoğu gelişmiş ülkelerde. Gelişmiş ve gelişmekte olan 40 ülkenin dünyadaki toplam finansal varlıktan aldığı pay göz önünde bulundurulduğunda, gelişmiş 29 ülke toplam finansal varlığın yaklaşık yüzde 80'ine sahip. Geriye kalan 11 gelişmekte olan ülke arasında ise toplam finansal varlığın yüzde 15'ine sahip olan Çin ön plana çıktı."

"Türkiye'deki mevduat dışı varlıkların toplam finansal varlık içerisindeki payı yüzde 21 oldu"

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Keler, Türkiye'deki yerli bireylerin toplam finansal varlığının son 5 yılda 2 katına çıktığını belirtti.

Türkiye'deki bireylerin toplam finansal varlığının 2021 yılında 3,2 trilyon lirayı aştığını ifade eden Keler, "Bu dönemde mevduatın finansal varlık içerisindeki payı yüzde 85'ler seviyesinde seyrederken, 2020 yılında yüzde 79'a geriledi. Bundan 10 yıl önceye kadar toplam birikimler içinde yüzde 3-5'i zor bulan yatırım fonu hisse senetleri gibi yatırım araçlarının payı ise 2020'de ilk defa yüzde 20'yi geçti. Türkiye'nin finansal varlığına baktığımızda Akbank Private Banking olarak varlığın hizmet verdiğimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yoğunlaştığını görüyoruz." diye konuştu.

Akbank Private Banking'in yön verdiği varlık dağılımının yüzde 66 mevduat, yüzde 34 yatırım ürünleri olduğunu söyleyen Keler, "Akbank Private Banking olarak bugüne kadar olduğu gibi müşterilerimize gelecekte de geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile, dijitalleşme sürecimizi devam ettirerek üst düzey bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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