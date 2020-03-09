Akbank Private Banking'e "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi Ödülü" Akbank'ın özel bankacılık birimi Akbank Private Banking'e Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi Ödülü" verildi.

Akbank'ın özel bankacılık birimi Akbank Private Banking'e Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi Ödülü" verildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance, Türkiye'nin ilk özel bankacılık birimi Akbank Private Banking'i "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" olarak seçti.

Akbank Private Banking, "2020 Yılı Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi Ödülü"nü 2019 yılında gösterdiği yüksek performans sonucu aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık Bölüm Başkanı Dalya Kohen, Akbank Özel Bankacılık ile Yatırım Hizmetleri bölümlerini tek bir çatı altında toplayarak yeni iş modeli geliştirmenin ve dijital odaklı yatırımların müşteri deneyimi konusunda çok önemli katkısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akbank Private Banking olarak, müşteri odaklı ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken yalnızca mevcut koşulları değil, yerel ve küresel trendleri de yakından izleyerek geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya dayanan geleceğin bankacılığını temel alıyoruz. Bankacılığın her alanında olduğu gibi, özel bankacılıkta da müşterilerimize geleceğin bankacılığının ürün ve hizmetlerini bugünden sunuyoruz, onlara en iyi bankacılık deneyimi yaşatmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına odaklanıp çözüm üretirken, varlık yönetiminin yeni gerçeklerine adapte olmakta kıvraklık ve çok yönlülükte öne çıkıyor, uzun vadeli istikrara odaklanma becerisini gösterebiliyoruz. Onların sadece yatırım ihtiyaçlarına odaklanmıyor, aynı zamanda düzenlediğimiz sosyal etkinlikler ile hayatlarına da dokunuyoruz. Müşterilerimizin hayatına değer katan çalışmalarımız her yıl ulusal ve uluslararası alanda farklı kategorilerde bize ödüller kazandırıyor. Aldığımız bu ödüllerle gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA