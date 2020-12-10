Akbank Private Banking'e "Krizde Mükemmellik" ödülü
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Akbank Private Banking'e "Krizde Mükemmellik" ödülü

10.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:12
Akbank Private Banking'e

Akbank Private Banking, Global Finance'in düzenlediği "Best Private Banking Awards 2021" kapsamında "Krizde Mükemmellik: Müşteri Hizmetleri" alanında Batı Avrupa'nın "En İyi Özel Bankacılık Birimi" ödülünü kazandı.

Akbank Private Banking, Global Finance'in düzenlediği "Best Private Banking Awards 2021" kapsamında "Krizde Mükemmellik: Müşteri Hizmetleri" alanında Batı Avrupa'nın "En İyi Özel Bankacılık Birimi" ödülünü kazandı.

Akbank açıklamasına göre, Global Finance'in pandemi ile başlayan olağanüstü dönemde müşterilerine mükemmel hizmetler sunmaya devam eden özel bankacılık birimlerini onurlandırmak için bu yıla özel verdiği ödüllerde, "Krizde Mükemmellik: Müşteri Hizmetleri" alanında, Akbank Private Banking Batı Avrupa'nın "En İyi Özel Bankacılık Birimi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları takdir etmek için bu yıla özel olarak verilen ödüllerde, Batı Avrupa'nın "En İyi Özel Bankacılık Birimi" seçilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Keler, salgın sürecinin başından itibaren çalışanları ve müşterileri korumak için proaktif önlemler aldıklarını anımsatarak "Teknoloji yatırımlarımız ve sağlam dijital altyapımız sayesinde, evden çalışma stratejisini de içeren iş sürekliliği planlarını hayata geçirdik. Müşterilerimize şartlar ne olursa olsun kesintisiz ve mükemmel hizmet vermeyi sürdürdük. Çalışmalarımızın sınırları aşarak Batı Avrupa genelinde verilen bu önemli ödülle onurlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Varlık yönetimine bütüncül yaklaşımımız, Hazine, Ak Yatırım ve Ak Portföy ile iş birliği üzerine kurgulanmış yenilikçi iş modelimiz ve ürün yelpazemizle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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