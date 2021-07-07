Akbank POS cihazları çalışıyor mu? Akbank pos cihazı ödeme yapılır mı?

Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Bunun ardından vatandaşlar Akbank pos cihazı çalışıyor mu, aktif mi? Akbank pos cihazından ödeme yapılabiliyor mu? merak etti. Peki, Akbank pos cihazından, pos makinesinden ödeme yapılır mı? İşte detaylar...

Akbank POS makinesi çalışıyor mu? Akbank pos cihazından ödeme yapılır mı? Marketlerde ödeme yapılabiliyor mu? Akbank ne zaman düzelir? Akbank pos cihazı ne zaman düzelir? Akbank pos cihazından ödeme nasıl yapılır? Akbank pos cihazı limiti kaç liradır?

AKBANK NEDEN AÇILMIYOR? NE ZAMAN DÜZELECEK?

Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Binlerce müşteri saatlerdir hiçbir işlem yapamazken, sosyal medyada yer alan siber saldırı iddialarını firma Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yalanladı. "Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamaya rağmen problemin bugün de devam etmesi büyük tepki çekti.

Türk bankacılık devi Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan problem, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen giderilemedi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

AKBANK POS CİHAZI ÇALIŞIYOR MU?