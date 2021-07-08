Akbank normale döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akbank normale döndü

Akbank normale döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarına erişilemeyen Akbank, sorunun çözülmesinin ardından tüm servislerin normale döndüğünü açıkladı.

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarına erişilemeyen Akbank, sorunun çözülmesinin ardından tüm servislerin normale döndüğünü açıkladı.

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri, 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edilmişti.

"Sorun çözüldü"

Sorunun çözülmesinin ardından tekrar sosyal medya hesabından açıklamada bulunan banka, mağduriyet yaşayan müşteriler ve paydaşlarından özür dileyerek, 12 Temmuz 2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden kartla yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretlerin iade edileceğini kaydetti.

Öte yandan bu sabah itibarıyla bankadan yapılan yeni açıklamada tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akbank 2 gün boyunca mağdur olan müşterilerine 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek
Akbank 2 gün boyunca mağdur olan müşterilerine 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek
Dünya bankacılık tarihinde bir ilk! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu, tepkiler çığ gibi büyüyor
Dünya bankacılık tarihinde bir ilk! Akbank'ta sistem çökeli tam 31 saat oldu, tepkiler çığ gibi büyüyor
Sistemi çöken Akbank'taki sorun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi! Binlerce müşteri mağdur durumda
Sistemi çöken Akbank'taki sorun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi! Binlerce müşteri mağdur durumda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Melisa Döngel Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akbank normale döndü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:52:15. #1.16#

title