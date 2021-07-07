Akbank neden çalışmıyor, sorun ne, neden açılmıyor? Akbank teknik sorun mu var, sistemsel sorun mu var? Kesintiler neyden kaynaklı?

Dün sabah itibarıyla (6 Temmuz) sistemi çöken Akbank'taki yaşanan sorun, 24 saat geçmesine rağmen hala çözülemedi. İnternet sitesine giren müşterilerine yönelik bir açıklama yayınlayan Akbank, problemin neyden kaynaklandığını açıkladı. Vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Akbank sorunu ne, neyden kaynaklı çöktü? Akbank neden çalışmıyor, neden açılmıyor? İşte detaylar...