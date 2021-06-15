Akbank müşterileri ödemelerini Axess Mobil'den tek tuşla yapabiliyor

Axess Mobil, internet alışverişlerini daha da kolaylaştırmak için yeni bir ödeme yöntemini hayata geçirdi.

Axess Mobil, internet alışverişlerini daha da kolaylaştırmak için yeni bir ödeme yöntemini hayata geçirdi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Axess Mobil ile Öde adını taşıyan bu ödeme yöntemi internet alışverişlerini kart numarası, son kullanım tarihi ve güvenlik kodu girmeden tek tıkla kolayca yapmayı sağlıyor.

Kullanıcılar, alışveriş platformunda almak istediği ürün veya hizmeti sepete attıktan sonra, "Axess Mobil ile Öde" seçeneğini işaretleyip, dilediği Akbank kredi veya banka kartını seçerek ödemelerini tamamlayabiliyor. Üstelik Axess ve Wings kart sahipleri kendilerine özel taksit imkanından da faydalanıyor.

Axess Mobil ile Öde hizmeti ilk olarak tatilsepeti.com üzerinden gerçekleştirilecek ödemelerde kullanılmaya başlandı. Üstelik lansmana özel 15 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar, Axess Mobil ile Öde seçeneğini kullanarak tatilsepeti.com üzerinden yapılacak 1.000 TL ve üzeri tek ödeme veya taksitli ödemelerde, 500 TL'ye varan yüzde 10 kaybolmayan chip-para kazanma fırsatı da sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven, Akbank Mobil veya Akbank.com'dan dijital süreç ile anında Akbanklı olanların cep telefonlarına indirecekleri Axess Mobil ile hemen alışverişe başlayabileceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cebe inen Axess ve Wings kart, cebe inen Akbank Kart ve Akbank Cebe POS gibi ödeme sistemlerinde fark yaratan bir çok yenilikçi uygulamadan sonra şimdi de müşterilerimizin hizmetine Axess Mobil ile Öde'yi sunuyoruz. Bu yeni ödeme yöntemimiz ile kart sahipleri kart bilgilerini girmeden tek tıkla kolayca ödeme yaparken, üye işyerlerimiz ise milyonlarca Akbank müşterimize erişim imkanı elde ediyor. Bu yeni ödeme yönteminde değerli iş ortağımız olan firmalara özel ayrıcalıklar da sunuyor olacağız.

Hem üye iş yerlerimiz hem de kart müşterilerimiz için yeni bir ödeme deneyimini yaşattığımız Axess Mobil ile Öde'yi, ilk olarak tatilsepeti'nde devreye aldık ve müşterilerimize 500 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatı sunduk. Henüz Akbanklı olmayanların da dilediği zaman dilediği yerden, ıslak imza gerekmeksizin anında Akbank müşterisi olabileceğini ve kartlarını fiziksel olarak teslim almayı beklemeden sunduğumuz ayrıcalıklardan anında faydalanabileceklerini hatırlatmak isterim. Müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz uçtan uca dijital yenilikler ile dijital ödemeler dünyasında fark yaratmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu