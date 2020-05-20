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Akbank Mobil yenilenmeye devam ediyor

Uluslararası tasarım ödüllerine sahip Akbank Mobil, deneyimi ile öne çıkmayı sürdürüyor.

Akbank Mobil yenilenmeye devam ediyor
20.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:16

Uluslararası tasarım ödüllerine sahip Akbank Mobil, deneyimi ile öne çıkmayı sürdürüyor.

Akbank açıklamasına göre, geçen yılın eylül ayında tümüyle yenilenen Akbank Mobil, merkezine müşteri deneyimi ve tasarımı koyarak hayata geçirdiği yenilikler ile müşterilerinin finansal hayatında fark yaratmaya devam ediyor.

Teknoloji ve finansal hizmetlerin karmaşıklığını, yalın bir deneyim ile müşterilerine sunan Akbank Mobil, günlük bankacılık işlemlerinin yanı sıra yatırım hizmetleri alanında da ayrıcalıklı servisleri hayata geçiriyor.

Müşterilerinin finansal kararlarına destek olan, kişiselleştirilmiş içgörü ve ipuçları sunan uygulama, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu doğru çözümleri, basit bir şekilde sunuyor.

Akbank Mobil, bireylerin dakikalar içinde Akbank müşterisi olabileceği bir temas noktası haline geldi.

Akbank müşterisi olmayanların Akbanklı olmak için artık sadece Akbank Mobil'i uygulama mağazasından indirmeleri, bilgilerini girmeleri ve Müşteri İletişim Merkezi ile kısa bir görüntülü görüşme yapmaları yeterli oluyor.

Bu şekilde Akbanklı olan müşteriler, kurye ile yönlendirilen sözleşmeyi imzaladığında tüm bu ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Havale ve EFT işlemleri aynı menüde

Akbank ayrıca, en sık kullanılan günlük bankacılık işlemlerinden olan para transferinde yenilikçi bir yaklaşımı benimsedi.

Müşterileri için deneyimi sadeleştirmeye devam eden Akbank Mobil'de artık müşteriler havale ve EFT işlemlerini aynı menüden gerçekleştiriyor ve bu ayrımı düşünmek zorunda kalmıyor.

Üstelik para gönderirken birçok pratik yöntemden istediklerini tercih edebiliyor.

İster bluetooth özelliği ile yakınlarındaki Akbanklılara anında para gönderebiliyor, isterlerse Akbank Mobil'den kameraya okuttukları veya telefonlarında kayıtlı QR kodu kullanarak kolayca işlemlerini tamamlayabiliyor.

Akbank Mobil kullanıcıları yapay zeka altyapısı ile tahminlenen, yaklaşan düzenli para transferlerini aynı menüde görebiliyor ve anında para gönderebiliyor.

Para gönderdikleri yeni kişiler otomatik olarak kaydediliyor ve kullanıcılar isterlerse bu alıcılar için rumuz oluşturabiliyor.

Dilerlerse birden fazla alıcıya tek işlem ile para transferi yapabiliyor.

Mobilden ödeme kolaylığı

Öte yandan Akbank Mobil, müşterilerine yeni ve kolay bir fatura ödeme deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar fatura bilgilerini girmek zorunda kalmadan, anlaşmalı kurumlara ait faturalarının QR kod, barkod veya yazılı fatura bilgilerini Akbank Mobil ile kameraya okutarak kaydedebiliyor ve anında ödeme yapabiliyor.

Akbank Mobil kullanıcıları sadece faturalarını değil, kredi kartları ile yapılan fiziki ödemelerini de kolayca tamamlayabiliyor.

Müşteriler POS üzerindeki QR kodu Akbank Mobil içinden kameraya okutarak ödemelerini anında tamamlayabilirken, aynı zamanda Android kullanıcıları Akbank Mobil'e giriş bile yapmadan telefonlarını sadece POS'a yaklaştırarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

Bunun yanı sıra, müşteriler Akbank Mobil'de tüm yatırım hizmetlerine tek bir menüden ulaşabiliyor ve yatırım portföylerindeki ürünlerinin hepsini bir arada görüntüleyebiliyor.

Güncel bakiyelerini, döviz, hisse senedi ve yatırım fonu portföylerinin değer artışı ve azalışlarını görüntülerken, ürün grafikleri ile piyasa trendini inceleyebiliyor.

Akbank Mobil, müşteri deneyimi odaklı tasarımı, sade ve kolay süreçleriyle uluslararası kurumların da dikkatini çekiyor.

Geleceğin bankacılığı vizyonu çerçevesinde yenilenen ve geliştirilen Akbank Mobil, dünyanın en önemli iki tasarım yarışmasındaki büyük ödülleri kazandı.

iF Design tarafından verilen "Mobil Uygulama Tasarımı" ödülü ve A'Design Award tarafından "Mobil Teknolojiler, Uygulamalar ve Yazılım Tasarımı" kategorisinde verilen Altın Ödül (Golden Award) Akbank Mobil'in oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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