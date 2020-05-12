Akbank Mobil'e iki uluslararası tasarım ödülü Akbank Mobil, dünyanın en önemli iki tasarım yarışmasındaki büyük ödülleri kazandı.

Akbank Mobil, dünyanın en önemli iki tasarım yarışmasındaki büyük ödülleri kazandı.

Akbank'tan yapılan açıklamada, "iF Design tarafından verilen "Mobil Uygulama Tasarımı" ödülü ve A'DesignAwards tarafından "Mobil Teknolojiler, Uygulamalar ve Yazılım Tasarımı" kategorisinde verilen Altın Ödül (Golden Award) Akbank Mobil'in oldu" denildi.

Akbank'ın yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "iF Design ve A'Design'ın, sektör temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan jürileri tarafından verilen ödüllere layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Akbank'ın tasarım alanında dünya standartlarındaki başarılarının saygın uluslararası kurumlarca da takdir edilmesi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Akbank Mobil'in tasarımında müşteri deneyimi odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Burcu Civelek Yüce, "Kendi bünyemizde kurduğumuz Tasarım Stüdyomuz sayesinde mobil uygulamamızı gelişen ihtiyaçlar ve değişen koşullaragöre sürekli güncelliyor ve geliştiriyoruz. Sunduğumuz bu yenilikçi mobil bankacılık deneyimi sayesinde her geçen gün Akbank Mobil kullanıcı sayımız ve uygulama üzerinden yapılan işlem sayısı artış gösteriyor. İçinden geçtiğimiz süreç, dijital bankacılıkta yaratılanmüşteri deneyiminin sade, akıllı ve müşteri için anlam ifade eden bir deneyim olmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Biz de müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimini mükemmelleştirmede, tasarımın vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Tasarım odaklı düşünme kültürümüzle geleceğin bankacılığını,başta Akbank Mobil olmak üzere tüm etkileşim noktalarımızda müşterilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA