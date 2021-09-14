Akbank Mobil'de Western Union'la 7/24 uluslararası para transferi dönemi başladı - Haberler Ekonomi
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Akbank Mobil'de Western Union'la 7/24 uluslararası para transferi dönemi başladı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Akbank Mobil'de Western Union'la 7/24 uluslararası para transferi dönemi başladı

Akbank Mobil'e yeni gelen özellik sayesinde uluslararası para transferleri artık şubeye gitmeden Western Union aracılığıyla yapılabilecek.

Akbank Mobil'e yeni gelen özellik sayesinde uluslararası para transferleri artık şubeye gitmeden Western Union aracılığıyla yapılabilecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka şubelerinden ve Akbank İnternet'ten Western Union aracılığıyla yapılan para gönderme ya da para alma işlemleri artık Akbank Mobil üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Banka müşterileri, Akbank Mobil içerisindeki Western Union para transferi hizmeti özelliğiyle 200'ü aşkın ülke ve bölgede 500 binin üzerindeki Western Union hizmet noktasına diledikleri saat ve günde güvenle para gönderebilecek, hem de adlarına gelen parayı kolayca hesaplarına teslim alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, bankacılık işlemlerinde mobil kanal kullanımında büyük artışlar yaşandığın belirterek, finansal işlemlerini mobil kanaldan yapmayı tercih eden müşteriler için Akbank Mobil uygulamasında fonksiyon sayısını artırarak dijital ortamda bankacılık deneyimini geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Tugal, "Müşterilerimizin Western Union ile uluslararası para gönderme ve alma işlemlerini de Akbank Mobil'e ekleyerek daha kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapmalarını sağladık." ifadesini kullandı.

Kullanıcıların Akbank Mobil üzerinden Western Union işlemlerini gerçekleştirebilmesi için Akbank'ta vadesiz hesabının bulunmasının yeterli olduğunu aktaran Tugal, bu işlemden yararlanmak isteyen herkesin uzaktan ve kısa sürede banka müşterisi olabileceğini bildirdi.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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