Akbank, Mesajlaşarak Para Transferi Özelliğini Başlattı

Akbank, Chatbot teknolojisi ile mesajlaşarak para transferi yapabilme imkanı sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, dijital teknolojideki gelişmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerine aynı hızda uyarlayarak müşterilerinin hizmetine sunan banka, mesajlaşarak para transferi özelliğini başlattı.

Banka, Chatbot teknolojisi ile mesajlaşarak para transferi yapabilme imkanını hizmete sundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, yolda, evde, işte, yatarken, kalkarken, dururken, yürürken kısaca hayatın neredeyse her anında mesajlaştıklarını belirterek, insanların artık birbirini aramak yerine birbirine mesaj atmayı tercih ettiğini bildirdi.

Whatsapp sayesinde grup mesajlaşmaları ile daha çok paylaşımda bulunulduğunu ve hayatın daha içinde hissedildiğini aktaran Ulutaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de 'Günlük hayatta sürekli mesajlaşarak işini halleden müşterilerimiz neden bizimle de mesajlaşarak bankacılık işlemlerini halletmesinler?' dedik ve Chatbot teknolojisi ile para transferi özelliğini getirdik. Artık müşterilerimiz Akbank.com üzerinden, Akbank Asistan ile mesajlaşarak para transferi işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Yeni dönemde chatbot teknolojisi ile sunduğumuz bankacılık işlemlerinin çeşitliliğini artırmak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürüyor."

Ulutaş, Akbank Asistan'ın ilerleyen dönemlerde müşterileri her gün daha iyi anlayacağını, onların ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunacağını bildirdi.

Akbank olarak modern hayat alışkanlıklarından ilham alarak, insan odaklı teknolojiler geliştirdiklerini aktaran Ulutaş, bu özellikleri ile Türkiye'de bankacılık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceklerini kaydetti.