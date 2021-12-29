Akbank LAB, "En Başarılı Kurumsal İnovasyon Ekibi" seçildi

Akbank LAB, merkezi İsveç'te yer alan UBI Global tarafından gerçekleştirilen etki araştırmasında "En Başarılı Kurumsal İnovasyon Ekibi" seçildi.

Bankanın açıklamasına göre, Akbank LAB, kuluçka ve hızlandırma programlarını karşılaştıran, kıyaslayan ve kurumlara yönelik araştırma hizmeti sunan UBI Global'in gerçekleştirdiği "İnovasyonun Galibiyeti" çalışmasında zirvede yer aldı.

Dünya genelinde 45'i aşkın ülkeden çok sayıda kurumun katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, küresel inovasyon ekosisteminin salgın karşısında kendisini nasıl yenilediği araştırıldı.

Listeye giren ilk Türk bankası olan Akbank, inovasyonun kurumsal kültürün bir parçası haline gelmesi ve salgında inovasyon çalışmalarının hız kesmeden devam etmesiyle öne çıkarken, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla da dikkati çekti.

"Bu başarıyla gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji ve İnovasyon Bölüm Başkanı Burcu Küçükünal, inovasyonun Akbank kültürünün önemli bir parçası olduğunu, inovasyon çalışmalarının merkezinde ise Akbank LAB'ın yer aldığını bildirdi.

Çalışmalarıyla müşterilerine hem yenilikçi ürün ve hizmetler sunduklarını hem de kurum içi inovasyon kültürünü sağlamlaştırdıklarını belirten Küçükünal, şunları kaydetti:

"Akbank LAB sayesinde değişen müşteri beklentileri ve teknolojiler karşısında Akbank'ı her daim güncel tutacak projelere imza atıyoruz. Sektöre öncülük eden ürün ve hizmetlerle de geleceğin finansal sistemini bugünden müşterilerimize sunuyoruz. Kurumların girişimlerle olan iş birliklerini değerlendiren global bir araştırmada Akbank'ın bir başarı hikayesi olarak yer almasında, sayısız iş ortağıyla gerçekleştirdiğimiz 30'a yakın kavram kanıtlama projesinin önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bütün bu faaliyetlerimizle UBI Global'in gerçekleştirdiği bu önemli çalışma içerisinde yer almaktan ve 'En Başarılı Kurumsal İnovasyon Ekibi' seçilmekten gurur duyuyoruz."

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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