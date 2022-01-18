"Akbank'la KOBİ Hareketi" başladı

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Akbank'la KOBİ Hareketi kapsamında, KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturup, bu paketlerin mobil kanaldan self-servis aracılığıyla hızlı bir deneyimle...

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Akbank'la KOBİ Hareketi kapsamında, KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturup, bu paketlerin mobil kanaldan self-servis aracılığıyla hızlı bir deneyimle sunulabilmesini amaçladık." dedi.

Akbank'ın tüzel müşterilerine yönelik sunacağı yeni ürün ve hizmetlere ilişkin çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, "Akbank'la KOBİ Hareketi" tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in liderliğinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek banka olarak çok kapsamlı bir KOBİ Hareketi başlattıklarını söyledi.

Oğuz, Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon küçük ve orta ölçekli işletmenin bulunduğunu, yeni ekonominin ihtiyaçlarına bağlı olarak yeni şirketlerin de hayata geçtiğini belirtti.

İhracatın Türkiye ekonomisi için önemine işaret eden Oğuz, geçen yıl Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 60'ının KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Oğuz, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına ve yeni ekonomiye yönelik olarak bir takım yeni ürün ve hizmetleri devreye alacaklarını dile getirdi.

Akbank'la KOBİ Hareketi kapsamında, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına göre bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketler oluşturup, bu paketlerin mobil kanaldan self-servis aracılığıyla hızlı bir deneyimle sunulabilmesini amaçladıklarını anlatan Oğuz, "Bu kapsamda ilk aşamada, KOBİ'lerimize E-Ticarete Hoş geldin ve Vaktini Nakite Çevir Paketimizi sunuyoruz. Geri kalan paketlerimizi ise yıl içinde kademeli olarak sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Bülent Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akbank olarak, kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ'lerimizi desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile birlikte harekete geçtik. Avrupa Birliği (AB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da desteklenen 'Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı' kapsamında 50 milyon dolar EBRD kaynağı ve yüzde 80 KGF teminat desteği ile sunduğumuz 'Kadın KOBİ Paketi' kapsamında teminat yaratmakta güçlük çeken kadın KOBİ'lerimize 12 aya kadar ödemesiz dönemli, uygun faiz oranlarıyla 12 milyon TL'ye kadar taksitli ticari kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca krediden faydalanan KOBİ'lerimiz 1 yıl boyunca para transferlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Paket kapsamında, yeni POS müşterilerimize avantajlı komisyon oranı, POS hizmet ücretinde yüzde 50 indirim ve yeni ticari kart müşterilerimize ise chip-para fırsatı sunuyoruz."

İhtiyaç duyulan mentorluk, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini de ücretsiz olarak verdiklerini belirten Oğuz, "Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim için kadınların ekonomiye daha çok ve aktif katılımının öneminin bilincindeyiz. Kadın KOBİ'lerimizi farklı iş birlikleriyle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kadın girişimcilere 200 baz puanlık faiz avantajı

Henüz çok yeni olan ve detaylarını gelecek haftalarda duyuracakları konuya değinen Oğuz, Akbank olarak, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve finansal olarak daha da güçlenmesi hedefiyle Akbank Dönüşüm Akademisi'ni oluşturduklarını belirtti.

Oğuz, KOBİ'lere gündemi yakalama imkanı veren seminerler, özelleştirilmiş eğitim programları, networking ve iş birlikleriyle finansal ve dijital dönüşüm için harekete geçme fırsatı sunacakları bu yeni yapı ile tüm KOBİ'lerin çeşitli eğitim programlarından faydalanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Ticaret hacmini artırmak, iş geliştirmek, global pazarda yer edinmek ve ticari faaliyetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen KOBİ'leri gelecek günlerde Akbank'a beklediklerini Oğuz, kadın girişimcilere kullandırılacak kredilerin faiz oranlarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Faiz statik bir konu değil, çok değişken bir konu. Özellikle son dönemdeki gelişmelere paralel olarak mümkün olan en uygun faizlerle bunu yapmaya çalışıyoruz ama sabit bir faiz seviyesi yok. Bizim şu anda yapabildiğimiz, banka içerisinde normal uygulamış olduğumuz yıllık kredi faizlerine göre 200 baz puan altında fiyatlamak. Dolayısıyla değişken bir faiz var."

Hesaplar arası kolay geçiş imkanı sunuluyor

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de Akbank olarak bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına uygun en hızlı hizmeti verebilmek için başlattıkları mobilin bankası dönüşümünde sektörde fark yarattıklarını ve KOBİ'lerin işine hız, gücüne güç katmak için yeni bir dönüşüme başladıklarını söyledi.

Akbank'la KOBİ Hareketi ile KOBİ müşteriler için alışılagelmiş KOBİ bankacılığı tanımları ötesine geçen ürün ve servisler tasarladıklarını anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Sunduğumuz ürün ve servisler ile öncelikli hedefimiz; müşterilerimizin ihtiyacını henüz oluşmadan görebilmek ve hızla karşılamak. Finansal yönetim servisleri, akıllı uyarı mekanizmaları ve iç görüler ile müşterilerimizin finansal asistanı olmayı hedefledik. KOBİ müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra günlük işleyişlerinde ihtiyaç duydukları muhasebe, e-ticaret entegrasyonu ve İK çözümleri gibi pek çok alanda da iş birliklerimizi artırdık. İşini büyütmek ya da yeni iş kurmak isteyen tüm KOBİ'lerin finansmanlarını sağlayarak, bankacılık ve bankacılık dışı ihtiyaçlarını karşılayarak hem işlerini hızlandırmak hem de bu yolculukta onlara eşlik etmek istiyoruz."

Yüce, müşterilerin Akbank Mobil'den 7-8 dakika gibi kısa sürelerde POS, ticari kredi kartı, artı para ve POS Plus sigortası ürünleri içeren paketlere başvurularını tamamlayabileceğini aktararak, hesaplar arası kolay geçiş özelliği ile de müşterilere iki kez kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmasına gerek duymadan, bireysel ve şirket hesapları arasında geçiş imkanı sağladıklarını bildirdi.

Akbank'la KOBİ Hareketi'nin sağladığı imkanlar

Verilen bilgiye göre müşterileri için geleneksel bankacılık tanımlamaları ve sınıflamalarının dışına çıkarak ihtiyaçlarına uygun ürün ve servisler tasarlayan Akbank, bu ürünlerin yanı sıra bankacılık dışı avantajlar içeren paketleri Akbank Mobil üzerinden hızlı bir deneyimle sunmayı ve böylelikle KOBİ'lerin olası tüm ihtiyaçlarına tek elden yanıt vermeyi amaçlıyor.

Akbank'ın sunduğu yeni avantajlar kapsamında, yeni müşteri olan ya da Akbank ile tekrar aktif olarak çalışmaya başlayan müşteriler ilk 3 ay boyunca havale, EFT, swift, çek ve senet işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Akbank Mobil üzerinden yeni müşteri olanlar masrafsız, 50 bin TL'ye ve 36 aya varan vadeli aylık eşit taksitli ticari kredi imkanından faydalanabiliyor.

Öte yandan, Akbank, birçok yenilikçi ve katma değerli hizmeti de KOBİ'lere sunuyor. "İşin İçin İşletme Finans Yönetimi (BFM)" bunlar birini oluşturuyor. Akbank, BFM kapsamında müşterilerine, hesapları ve kartlarının bakiyelerini, nakit akışlarını grafiklerle inceleyebilecekleri sade ve kullanıcı dostu paneller, finansal analizler, finansal takvim, işlem planlama ve takip edebilme fırsatı sağlayacak.

Yeni şirket kuran ya da genç şirketlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerinin verimliliklerini artırmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olmak için de üçüncü parti iş ortaklarıyla birlikte pazaryeri entegratörleri, ön muhasebe programları gibi bankacılık dışı servisler de sunacak.