Akbank kısa film forum: senaryo yarışması finalistleri belirlendi

06.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56

Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen "Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarıs¸ması" finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 752 senaryo arasından ön seçici kurul degˆerlendirmeleri sonucunda seçilen senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak.

Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En I·yi Senaryo Ödülü'nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu senaryo konusunda atölye gerçekles¸tirecek.

Kaynak: Bültenler