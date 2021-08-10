Akbank Kısa Film Festivali'nde kısa film senaryo yarışmasına başvurular başladı

18. Akbank Film Festivali kapsamında düzenlenecek Akbank Kısa Film Forum'da yapım desteği amacıyla bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

18. Akbank Film Festivali kapsamında düzenlenecek Akbank Kısa Film Forum'da yapım desteği amacıyla bir kısa film senaryo yarışması gerçekleştirilecek.

Ön seçici kurul, yarışmaya başvuran senaryolar arasından sekiz senaryo belirleyecek ve bu senaryoların sahipleri jüri üyelerine bir sunum yapacak.

Sunumların ardından seçilecek olan en başarılı senaryo, Akbank Sanat tarafından 5 bin lirayla ödüllendirilecek.

Senaryo yarışmasının başvuruları "www.akbanksanat.com" adresi üzerindeki online başvuru formu aracılığıyla 24 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Türkiye'de kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmlerine maddi ve manevi katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlayan Akbank Kısa Film Forum, 24 ile 25 Mart 2022 tarihleri arasında beşinci kez düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref