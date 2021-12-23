Akbank, KGF ve EBRD iş birliğiyle kadın KOBİ'leri destekliyor

Akbank, kadın işletme sahibi ve girişimcileri desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile harekete geçiyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı kapsamında 50 milyon dolarlık EBRD kaynağı ve yüzde 80 KGF teminat desteğiyle sunulacak "Kadın KOBİ Paketi" kapsamında teminat yaratmakta güçlük çeken, kurucusu ya da yöneticisi kadın olan işletmeler 12 aya kadar ödemesiz dönemli, uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanına sahip olacak.

İmalatçı-ihracatçı kadın KOBİ'lere tek seferde 12 milyon TL, diğer kadın KOBİ'lere ise tek seferde en fazla 6,2 milyon TL olmak üzere müşteri başına en fazla 12 milyon TL kredi kullandırılabilecek.

Krediden faydalanan KOBİ'ler 1 yıl boyunca para transferlerini de ücretsiz gerçekleştirebilecek. Paket kapsamında; yeni POS müşterilerine yüzde 1,09 komisyon oranı avantajıyla 3 ay sabit ve yazarkasa POS hizmet ücretinde yüzde 50 indirim, yeni ticari kart müşterilerine ise 1.000 TL'ye varan chip-para fırsatı sunulacak. Ayrıca artıpara, çek karnesi gibi ürünlerde de avantajlı fiyat ve oranlar Akbank müşterisi kadın KOBİ'leri bekliyor.

Akbank, bu paketle pazaryerlerinde satış yapan veya yapmak isteyen kadın KOBİ'leri sadece bankacılık ürünleriyle değil, e-ticaret yapan KOBİ'lerin satışlarını artırmaya yönelik yaptığı iş birlikleriyle de destekleyecek. Akbank ticari kart sahibi kadın KOBİ'ler, tek bir platform üzerinden tüm e-ticaret pazaryerlerinde hesap açma olanağına ve bu pazaryerlerindeki tüm işlemlerin tek portal üzerinden yönetimini sağlayan Propars'ın "Kolay E-Ticaret" paketine 3 bin TL yerine 855 TL'ye sahip olabilecek.

Hali hazırda, pazaryerlerinde satış yapan Akbank ticari kart sahibi Kadın KOBİ'ler ise, Usersdot'ın yapay zeka tabanlı paketi "Datadot Satıcı Uzmanı" paketini 675 TL yerine 425 TL'ye alabilecek. Bankacılık ürünlerine avantajlı fiyat ve oranlarla erişebilen KOBİ'ler; paket kapsamında sunulan mentörlük/danışmanlık hizmetleriyle yaşam döngüsünün her evresinde faaliyet alanına göre belirlenen sektöründe öncü kişi ve kurumlar aracılığıyla ücretsiz olarak desteklenecek.

"Kadın KOBİ'lere verilen destekler büyük önem taşıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Melis Özdeğirmenci, kadın KOBİ'leri desteklemeye her zaman devam edeceklerini bildirdi.

Salgının en çok etkilediği kesimin kadınlar olduğunu kaydeden Özdeğirmenci, şu açıklamalarda bulundu:

"Kovid-19'un etkilediği turizm, konaklama, perakende, eğlence ve danışmanlık gibi sektörlerde kadın girişimcilerin kurduğu işlerin sayısı önemli bir boyutta ve bunların çoğunluğunu da mikro işletmeler oluşturuyor. İşte bu noktada kadın KOBİ'lere verilen destekler büyük önem taşıyor. Kadın KOBİ'ler bankamızdan EBRD kaynaklı yüzde 80 KGF Teminatlı Taksitli Ticari Kredi'den faydalanabilecek. İşletmenin genel operasyonel yönetim sorumluluğunun bir kadında veya çoğunluğu kadınlarda olan KOBİ'lerin yararlanacağı bu krediyle hem teminat sorununa çözüm getiriyoruz hem de finansman ihtiyacı karşılandıktan sonra ihtiyaç duyulan mentörlük, danışmanlık ve eğitimleri ücretsiz veriyoruz."

"EBRD, kadın girişimcilerin 600 milyon avroluk yeni finansman sağlayacak"

EBRD Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkanvekili Arthur Poghosyan da kadınların iş hayatında karşılaştıkları güçlüklerin altını çizerek, Akbank'ın bu kampanyayla daha fazla kadın işletmesini ihtiyaçlarına en uygun şekilde finanse edebileceğini belirtti.

Bugüne kadar Türkiye'de 20 bin kadının kredilerden, danışmanlık hizmetlerinden, mentörlük ve eğitim fırsatlarından yararlandığını kaydeden Poghosyan, "Kadın girişimcilerin başarılı olduğunu görmek istiyoruz ve onlara partner bankalarımız aracılığıyla toplamda 600 milyon avroluk yeni finansman sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Koordinatörü Özge Demir Kuzucu ise nakit akışının ve finansmana erişimin özellikle kadın girişimciler çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu bilinçle ülkenin dinamik gücü girişimcilerin de finansmana erişiminde kendilerine düşen görevi yerine getirmeye gayret eklerini belirten Kuzucu, KGF'nin gelecek dönemde kısıtlı imkanlarla işini kuran ve geliştirmeye çalışan özellikle kadın girişimci, genç girişimci ve tarım işletmesi sahibi KOBİ'lere özel yeni ürün çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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