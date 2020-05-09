HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Akbank iş ortaklığında "CaseCampus"e yeni dönem başvuruları başladı

Akbank iş ortaklığında
09.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:24

İSTANBUL (AA) Bu yıl Kovid-19 nedeniyle tamamen online olarak gerçekleştirilecek "CaseCampus Bootcamp Live", 75 gencin girişimcilik serüvenine online yayın ve içerikleriyle destek olacak.

İSTANBUL (AA) Bu yıl Kovid-19 nedeniyle tamamen online olarak gerçekleştirilecek "CaseCampus Bootcamp Live", 75 gencin girişimcilik serüvenine online yayın ve içerikleriyle destek olacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 6-9 Haziran'da online olarak gerçekleşecek "CaseCampus Bootcamp Live", 75 genci girişimcilik dünyası ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Dört günlük program, seçilen katılımcılarına, girişimcilik ve inovasyon atölyeleri, Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve yatırımcılarıyla panel ve networking seansları ve girişimcilik vaka çalışmalarını bu yıl ilk kez tamamen online ortamda sunacak. Bu sayede katılımcılar, girişim dünyasını daha yakından tanıyarak hem girişimci gibi düşünme, hem de kendi girişim fikirlerini olgunlaştırma şansı yakalayacaklar.

Uygulandığı ilk altı dönemde 412 adet mezun veren "CaseCampus", girişimcilikle ilgilenen, üniversite 3./4. sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi son 5 yıl içinde mezun olmuş 30 yaş altı adayları başvuru yapmaya çağırıyor.

Türkiye'de girişimcilikle ilgilenen tüm gençlerin başvuruları 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar www.casecampus.org.tr üzerinden online olarak kabul edilecek.

Akbank tarafından desteklenen programda bu dönem seçilecek 75 katılımcı programdan ücretsiz faydalanabilecek.

CaseCampus hakkında

Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunan "CaseCampus Girişimcilik Programı"; girişimci olmayı hayal eden genç girişimci adaylarını ekosistemden girişimciler, mentorlar, yatırımcılar ve eğitmenlerle bir araya getirerek yaşanmış girişimci hikayelerini deneyimleme fırsatı yaratıyor.

Programda ayrıca her biri Endeavor ağında yer alan armut, düğün.com, Insider, iyzico, Rafinera, Paraşüt gibi başarılı girişimcilerin yaşadığı süreçler, zorluklar ve başarılar; vaka çalışmalarıyla ele alınıyor.

Şimdiye kadar 412 mezun veren "CaseCampus"e Türkiye çapında 80 farklı üniversiteden katılım gerçekleşti. "CaseCampus" katılımcıları ve mezunları bugüne kadar 65 adet startup kurdu ve Endeavor Türkiye bu startupların 30'una mentorluk desteği verdi.

-Başvuru Süreci

Türkiye'nin her yerinden seçilmiş bu başarılı topluluğa dahil olmak isteyen adaylar www.casecampus.org.tr adresinden başvurularını yapabiliyor. Girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak gören ve programa katılmaya hak kazanan gençler, 6-9 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek dört günlük programa dahil olacaklar.

Online başvurular üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile 30 yaş altı lisansüstü öğrencilerine ve son 5 sene içinde mezun olanlara açık olacak.

"CaseCampus Bootcamp Live" bu dönem katılımcılarını iki aşamalı bir seçim süreciyle belirleyecek. İlk aşama online başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, ikinci aşamada telefon görüşmelerine alınacak ve bu aşamayı da olumlu sonuçlandıranlar programa katılmaya hak kazanacak.

Girişim dünyasından deneyimli uzmanları ve en güncel içerikleri bu konuya meraklı öğrencilerle buluşturmak, her bölümden katılan öğrencileriyle disiplinler arası paylaşım ve dayanışma platformu yaratmak, girişimcilik algı ve bakış açısını gerçek girişimcilik öyküleriyle güçlendirmek, deneyimsel öğrenme ile katılımcılara girişimcilik becerisi kazandırmak, girişimcilik ekosistemine nitelikli bir yetenek havuzu kazandırmak, geleceğin inovatif liderlerine ilham vermek ve onları donatmak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Ekonomi
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Ekonomi
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Ekonomi
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek Ekonomi
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Ekonomi
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor Ekonomi
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi
İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Harun Tan Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Can Bartu Lionel Messi Loris Karius Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Avrupa Ak Parti Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Akbank iş ortaklığında "CaseCampus"e yeni dönem başvuruları başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 18:39:45. #1.14#
title