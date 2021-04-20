Akbank'ın yeşil bono ihracı ödül aldı

Akbank, geçen yılın ağustos ayında gerçekleştirdiği yeşil bono ihracı ile MTN Awards 2020 kapsamında "Yılın İşlemi" ödülünü kazandı.

Akbank, geçen yılın ağustos ayında gerçekleştirdiği yeşil bono ihracı ile MTN Awards 2020 kapsamında "Yılın İşlemi" ödülünü kazandı.

Akbank açıklamasına göre, dünyanın önde gelen uluslararası borçlanma araçları ve yapılandırılmış finansman ürünleri veri ve haber platformlarından "mtn-i" tarafından gerçekleştirilen MTN Awards 2020'nin sonuçları duyuruldu.

Akbank, Ağustos 2020'de gerçekleştirdiği 4 yıl 110 gün vadeli, 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil bono ihracı ile global piyasaların prestijli ödüllerinden biri olan MTN Awards 2020'de "Sosyal Yönden Sorumlu Yatırım: Yeşil, Sosyal, Sürdürülebilir" kategorisinde "Yılın İşlemi" ödülünü aldı.

Salgın sürecinde ilk yeşil bono ihracını gerçekleştiren Akbank, ihraç sonrası hazırladığı Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile finansman sağlayacağı sürdürülebilir projelerle ilgili yeşil ve sosyal uygunluk kriterlerini de yayınladı. Ayrıca, Banka'nın, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi'nin en yüksek global standartlar olarak kabul gören Uluslararası Sermaye Piyasaları Kuruluşu (ICMA), Yeşil ve Sosyal Bono Prensipleri ile uyumu, alanında lider kuruluşlardan biri olan Sustainalytics (Morningstar şirketi) tarafından hazırlanan raporla da teyit edildi.

Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerini önceliklendirmeye devam edecek Akbank, sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam borçlanma içindeki payını 2021 sonunda yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak