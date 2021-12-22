Akbank'ın yeni podcast serisi "Ne değişiyor" yayında

Akbank, Next Akademi kurucusu Levent Erden'in sunduğu yeni bir podcast serisi başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank "Bugüne hazır mısın?" ile başlayan podcast yayınlarına yeni bir seri daha ekliyor. Banka, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımından yola çıkarak vizyoner içeriklerini geniş kitlelere aktarmak amacıyla pazarlama dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Next Akademi kurucusu Levent Erden ile yeni bir podcast serisine başlıyor.

Erden, "Ne değişiyor?" ismini taşıyan ve iş hayatının geleceğinin konuşulacağı bu yeni podcast serisinin her bölümünde ayrı bir konuğu ağırlıyor. Erden'in ilk konukları Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanı Cengiz Ultav oldu.

Akbank'ın Apple Podcast, Spotify ve Google Podcast hesaplarından dinlenebilecek olan serisi ilginç konu ve konuklarla devam edecek.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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