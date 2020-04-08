Akbank'ın sendikasyonu yeni katılımlarla 605 milyon dolar'a yükseldi Akbank, Nisan 2020 sendikasyonu ile Türkiye ekonomisine sağladığı kaynağı, yeni katılımlarla yaklaşık 605 milyon Dolar'a yükseltti.

2 Nisan'da KAP açıklamasıyla piyasalara duyurulan 560 milyon Dolar tutarındaki sendikasyon kredisi yeni bankaların katılımıyla daha da arttı.

Sendikasyon işlemine yenilikçi bir yaklaşımla sektörde "akordiyon" olarak bilinen bir özellik katan Akbank, çalışma saati kısıtı nedeniyle işleme katılmaya geç kalan bankaların da sendikasyona mevcut şartlarıyla dahil olmasına imkan tanıdı. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen başlangıçta 600 milyon Dolar olarak hedeflenen sendikasyon, 15 ülkeden 29 bankanın katılımıyla605 milyon Dolar'a yükseldi.

72 yıldır istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı, güçlü bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki dijital altyapısı ile hizmet veren Akbank, bu süreçte de ülke ekonomisini desteklemeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler