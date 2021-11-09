Akbank'ın enerji ve sağlık fonlarının bakiyesi 1 milyar liraya ulaştı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akbank'ın enerji ve sağlık fonlarının bakiyesi 1 milyar liraya ulaştı

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Akbank'ın enerji ve sağlık fonlarının bakiyesi 1 milyar liraya ulaştı

Akbank Yatırım Hizmetleri'nin Geleceğin Yatırımları çatısı altında yer alan Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu ve Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu, yıl sonu hedefi olan 1 milyar TL bakiyeye şimdiden ulaştı.

Akbank Yatırım Hizmetleri'nin Geleceğin Yatırımları çatısı altında yer alan Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu ve Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu, yıl sonu hedefi olan 1 milyar TL bakiyeye şimdiden ulaştı.

Akbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Alp Keler, söz konusu 2 fonun da kendi alanlarında 20 tane dünya devine kolaylıkla yatırım imkanı sunduğunu belirterek, "Normalde bu şirketlerin hisseleri yabancı kaynaklı olduğu için hem alım süreci zor hem de maliyeti yüksek. Sağlık temasına yatırım yapan ve Türkiye'de uluslarası bir kuruluştan ESG notu alan ilk fon olma özelliği taşıyan Ak Portföy Sağlık Sektörü Fonu, aşı, ilaç, biyoteknoloji, sağlık elektroniği gibi alanlarda faaliyet gösteren AstraZeneca PLC, Moderna Inc, Novartis AG, Pfizer Inc gibi seçilmiş 20 farklı uluslarası şirket hissesine yatırım yapıyor." ifadelerini kullandı.

Keler, Ak Portföy Alternatif Enerji Fonu'nun ise gelecekte daha da önemli olacak alternatif enerjileri geliştiren Samsung SDI Co Ltd, Siemens Gamesa Renewable Energ gibi dünyanın önde gelen, seçilmiş 20 şirketine eşit ağırlıklı yatırım yaptığını ifade ederek, bu sayede 30 bin müşterilerinin, global sağlık ve yenilebilir enerji firmalarına bir tuşla yatırım yapabilirken, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladığını kaydetti.

Dünyadaki ESG fon büyüklüğünün 2,3 trilyon doların üzerine çıktığını aktaran Keler, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar, bu ürünlerde birikimlerini değerlendirirken yüksek sürdürülebilirlik hassasiyeti ile yatırımlarının hangi projelere katkı sağladığını dikkate alarak etkilerini takip ediyorlar. Biz de sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak bu bilincin, Türkiye'de oluşmasında önemli bir rol üstlendik. Bu kapsamda, bireylerin yatırımlarını dünyaya fayda sağlayan yatırım ürünlerine yönlendirmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı

Güney Koreli Hyosung'dan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı

 Binbir zahmetle üretilen defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor

Binbir zahmetle üretilen defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor

 Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak

Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title