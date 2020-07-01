Akbank ilk eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi Akbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk eurobond tahvil ihracını gerçekleştiren banka oldu.

Akbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ilk eurobond tahvil ihracını gerçekleştiren banka oldu.

Akbank'yan yapılan açıklamaya göre Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının başlamasından sonra, Türk bankacılık sektörünün ilk eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5,5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6,80 oldu. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracına, beklenenin yaklaşık 3 katı seviyesinde 1,5 milyar dolarlık talep geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, pandemi sürecinde gerçekleştirdikleri ilk eurobond tahvil ihracına gelen yüksek talebin Akbank'ın uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığının, başarılı borçlanma stratejilerinin ve yatırımcılarla olan güçlü networklerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

İçinde bulundukları süreç sebebiyle global piyasalarda belirsizliklerin ve risk algısının arttığı, çalkantının yükseldiği bir dönemden geçildiğini belirten Binbaşgil, bu gelişmelerin yatırımcı algısında da olumsuz yansımaları olduğunu ifade etti.

Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Tüm dünya gibi ülkemiz de bu pandemi sürecinden doğal olarak etkilendi. Ancak açıklanan destek paketleri, kısıtlamaların gevşetilmesi ve alınan diğer tedbirlerle piyasaların açılmaya başladığını görüyoruz. Bu zorlu dönemde, Türk bankacılık sektörünün ilk eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdik. Akbank olarak, birçok sendikasyon işlemlerinde olduğu gibi, eurobond piyasasının da açılışını yapmış olduk. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracına yaklaşık 3 kat talep geldi. Bu güçlü talep yatırımcıların Türkiye, Türk bankacılık sektörü ve Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline duyduğu güvenin bir sonucu. İstikrarlı ve şeffaf yönetimimiz, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışımız ve güçlü bilançomuz ile Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA