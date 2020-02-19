Akbank Genel Müdürü Binbaşgil'den Eskişehir OSB'ye ziyaret

19.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:46

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti

Binbaşgil, ziyarette yaptığı konuşmada, sanayi ve üretimin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, sanayicinin üretim yapabilmesi için Akbank olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Küpeli ise Binbaşgil'e EOSB hakkında bilgi verdi.

Küpeli, şunları kaydetti:

"EOSB bugün 32,4 milyon metrekarelik büyüklüğü ve yaklaşık 42 bin çalışanıyla Türkiye'nin öncü sanayi bölgelerinden. Bölgemizde 595 katılımcı var, 539'u üretim halinde. Bölge olarak ihracat rakamlarımız 1 milyar 750 milyon dolar civarında. Yaşam Parkı Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisini bölgemize kazandırdık. Bin kişiye istihdam sağlayacak firma, 500 milyon dolar ihracat hedefiyle bölgemize güç katacak. Bunun dışında bölgeye yeni yatırımcılar getirmeye çalışıyoruz. Verimli çalışmak, teknolojiyi yakalamak ve rekabet edilebilirliği sağlamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Ziyarette, Akbank Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Tugal ve Şebnem Muratoğlu hazır bulundu.

Kaynak: AA