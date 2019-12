Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: "2020 ekonomimiz ve sektörümüz açısından olumlu bir yıl olacak"

30.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:04

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 2020'nin ekonomi ve sektör açısından olumlu bir yıl olacağını belirterek, "Bankalarımızın ekonomimizin gelişimine katkıda bulunacak iştahı ve sermaye yeterlilik oranı var." dedi.

Binbaşgil, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Akbank'ı performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıl boyunca ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit ve yakın coğrafyanın da içinde olduğu jeopolitik belirsizliklerin gündemde etkili olduğunu belirten Binbaşgil, küresel düzeyde ekonomik faaliyetteki yavaşlama eğilimi ve enflasyona yönelik aşağı yönlü beklentilerin artmasıyla birlikte, küresel para politikalarında da gevşeme eğilimi görüldüğünü ifade etti.

Binbaşgil, Türkiye ekonomisinde ise özellikle yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma eğiliminin başladığını dile getirdi.

Enflasyondaki düşüş ve başlıca gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlarının, yurt içinde de destekleyici bir para politikası oluşturduğunu kaydeden Binbaşgil, "Cari açıkta önemli iyileşmeler kaydedildi. Yılın ikinci yarısında düşen enflasyon, TCMB'nin toplamda yaptığı yüzde 12 politika faizi indirimi ve kredi faizlerinde görülen düşüşe paralel olarak krediler yeniden artış eğilimine girdi. Tüm bunlar 2020'ye girerken pozitif gelişmeler." diye konuştu.

"Ülkemiz tekrar büyüme moduna geçecek"

Hakan Binbaşgil, 2020'nin ekonomi ve sektör açısından olumlu bir yıl olacağını vurguladı.

Gelecek yıl Türkiye'nin tekrar büyüme moduna geçeceğinin altını çizen Binbaşgil, burada ertelenmiş talebin önemli bir katkısının olacağını söyledi.

Binbaşgil, enflasyonda da önemli iyileşmeler kaydedildiğini belirterek, "Gerileyen faiz oranlarının da ekonomik aktiviteye destek olmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörü güçlü. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu ekim itibarıyla yüzde 18,5 ile yüksek seyrini sürdürüyor. Bankalarımızın ekonomimizin gelişimine katkıda bulunacak iştahı ve sermaye yeterlilik oranı var." diye konuştu.

Sektörün özellikle TL kredilerde olmak üzere büyümeye devam edeceğini ve ülke gelişimine desteğini sürdüreceğini söyleyen Binbaşgil, büyümenin yanısıra düşen kaynak ve kredi maliyetlerinin de bankaların performansına olumlu katkıda bulunacağını dile getirdi.

"Önümüzdeki dönemde sağlıklı büyüme için kendimizi en iyi şekilde konumlandırdık"

Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, Akbank'ın, zorlu piyasa koşullarına rağmen iyi bir yılı geride bıraktığını belirtti.

2019'da da kuvvetli bilanço yapısını korurken, bir yandan da dünyadaki teknolojik trendler paralelinde geleceğe hazırlandıklarını ve altyapıya önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Binbaşgil, yılın ikinci yarısında gerileyen enflasyon ile paralel olarak düşen faizlerle birlikte kredilerde de büyüme trendine girdiklerini dile getirdi.

Binbaşgil, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ekonomiye sağladıkları desteği 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını anımsattı.

Dördüncü çeyrekte de kredilerdeki büyümenin devam ettiğini söyleyen Binbaşgil, "Son derece kuvvetli sermaye yapısına sahip olan bankamız, bu yılın başında yaptığı 3 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artışı ile özkaynaklarını daha da güçlendirdi ve önümüzdeki dönemde sağlıklı büyüme için kendini en iyi şekilde konumlandırdı." diye konuştu.

"2020 Akbank için büyüme yılı olacak"

Hakan Binbaşgil, Akbank'ın yeni yıla güçlü özkaynakları, likiditesi ve de altyapısı ile oldukça hazır girdiğini belirterek, "2020, Akbank için büyüme yılı olacak." dedi.

Reel sektörün ve ihracatın finansmanının özellikle odaklandıkları alanlar olacağını ifade eden Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Büyümeyi kurumsal, ticari, kobi, bireysel olmak üzere tüm segmentlerde hedeflemekteyiz. Dijital bankacılık da bu gelişimimize katkıda bulunacak. Ülkemizin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2 yıl üst üste geleceğimize yaptığımız yatırımlar 400 milyon doları geçti. Sektörümüze yeni yaklaşımlar getirmek, yeni teknolojilerle hizmet kalitemizi geliştirmek, böylelikle rekabet avantajımızı daha da artırmak ana odaklarımızdan. Finansal gücümüz de bu yatırımları gerçekleştirmemize olanak sağlıyor. Bu girişimlerimizin önümüzdeki yıllarda olumlu etkisini daha da fazla göreceğimize inanıyorum."

Binbaşgil, 2019'da bankanın tek seferde yaptığı en büyük yatırım olan Akbank Veri ve Yaşam Merkezi'ni de hizmete soktuklarını hatırlattı.

Türkiye'de bankacılığın şekillenmesinde bu merkezin önemli bir payı olacağını söyleyen Binbaşgil, yeni ve parlak fikirleri hayata geçirmek arzusunda olan gençler için Akbank'ın son derece heyecan verici bir kurum olduğunu ve gençlerin tercihinden de bunu gözlemleyebildiklerini dile getirdi.

"Tosla'nın önümüzdeki aylarda yeni özelliklerini kullanıma açacağız"

Hakan Binbaşgil, 2019 yılında, dijitalleşme alanında önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Bu yıl Euromoney tarafından "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildiklerini anımsatan Binbaşgil, gelişmekte olan bir ülke bankasının ilk defa böyle prestijli bir ödüle layık görüldüğüne işaret eden Binbaşgil, "Bu ödül, Türk bankalarının dijital alanda dünyada da söz sahibi olduğunun önemli bir göstergesi." dedi.

Sektöre getirdikleri yeniliklerin, sağlam finansalların, teknolojik alt yapı ve Türkiye'nin en nitelikli bankacıları arasında olan Akbanklıların bu başarıdaki en önemli etkenler olduğunu ifade eden Binbaşgil, yenilenen Akbank Mobil'de sade ve kolay süreçlerle müşterilere yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmaya başladıklarını söyledi.

Binbaşgil, geçen aylarda lansmanını yaptıkları bu uygulamanın tasarımına olağanüstü emek harcadıklarını ve sektörde bu konuda farklılaştıklarını dile getirdi.

2019'da ayrıca, Türkiye'nin ilk banka iştiraki finansal teknoloji şirketi (fintech) olan Aköde tarafından geliştirilen "Tosla" uygulamasını gençlerin beğenisine sunduklarını ifade eden Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Tosla, gençlerin günlük bankacılık işlemlerini kolayca ve sosyalleşerek yapabilecekleri eğlenceli bir platform. Önümüzdeki aylarda yeni özelliklerini de kullanıma açacağız. Bugün bankacılık hizmetlerini hala kullanmayan büyük bir kitle var. Tosla'nın finansal kapsayıcılığa da önemli katkıları olacaktır.

Tüm bu girişimlerimizin hem müşteri memnuniyetine, hem de finansal sonuçlarımıza çok olumlu yansımaları olacağına inanıyorum."



"Yeniliklerimiz 2020'de de sürecek"

Akbank Genel müdürü Binbaşgil, konumlarını daha da güçlendirmek için kendilerini sürekli yenilemek zorunda olduklarını belirtti.

Yeniliklerin 2020'de de süreceğini söyleyen Binbaşgil, "Her segmentte, her kanalda, müşteriye dokunduğumuz her noktada bankacılık deneyimini mükemmelleştirme arzusundayız." dedi.

Binbaşgil, geleceğe hazırlanırken başarılı olabilmek için çalışanların, kültürün ve teknolojinin birbiriyle uyumlu olmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Genç, eğitim düzeyi son derece yüksek, yenilikçi, dinamik bir insan yapılarının bulunduğuna dikkati çeken Binbaşgil, "İnovasyon kültürünü geliştirmek, gençlerimizin yenilikçi ruhunu beslemek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Geleceği şekillendirmede başarının insan ve kültürden geçtiğine inanıyoruz. Bu yüzden birçok kurumda İnsan Kaynakları olan birimin adı bizde İnsan ve Kültür.." diye konuştu.

"Dünyanın en iyi tasarımcılarını Türkiye'ye getiriyoruz"

Hakan Binbaşgil, son yıllarda çok önem verdikleri bir başka konunun ise tasarım olduğunu söyledi.

Dünyada fark yaratan şirketlerin, cesur tasarımlara imza atarak farklı müşteri deneyimi sunduğunu anlatan Binbaşgil, Yeni Nesil Akbank şubelerinden mobil bankacılık uygulamasına kadar müşterilere dokundukları her noktayı bu yaklaşımla tasarladıklarını ifade etti.

Binbaşgil, dünyanın en iyi tasarımcılarını Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl kendi tasarım stüdyomuzu (Akbank Design Studio) kurduk. Bankamızda design-thinking (tasarım odaklı düşünme) kültürün gelişmesi için de çalışmalarımız var. Güçlü özkaynaklarımız ve likiditemizin yanısıra tüm bu farklılaşma çabalarımızın Akbank'ın piyasadaki etkinliğine 2020 ve sonrasında önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA