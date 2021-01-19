Akbank Gençlik Akademisi ilk yılında 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor
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Akbank Gençlik Akademisi ilk yılında 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:34
Akbank Gençlik Akademisi ilk yılında 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

Akbank, toplumsal yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Akbank Gençlik Akademisi'ni kurdu.

Akbank, toplumsal yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Akbank Gençlik Akademisi'ni kurdu.

Akbank Gençlik Akademisi, çevrim içi düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Akademi, toplumun önemli bir kesimini oluşturan gençlere, geleceğin yetkinliklerini kazandırmak üzere farklı alanlarda eğitimler verecek.

Toplantıda konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ve bu gençlerin geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstleneceklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında belirledikleri dört değer üzerinden çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Binbaşgil, "Sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ve insan ve toplum. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarımızla, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzu ediyoruz. Bu sebeple yarının liderleri olacak gençlerin gelişim yolculuklarının bir parçası olmayı ve geleceğin yetkinliklerini şimdiden kazandırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu.

Binbaşgil, Akbank Gençlik Akademisi'nin gelişim programlarıyla bugünün gençlerini geleceğin iş hayatına hazırlama konusunda önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi.

"Gençlerimize iyi bir yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz"

Akbank Gençlik Akademisi ile yeni bir gelişim hareketi başlattıklarını vurgulayan Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da "Yaklaşık 5 yıl önce geleceğin yetkinliklerine hazırlanmak için yola çıktık, tüm Akbanklıları içine alan kapsamlı bir gelişim yolculuğu başlattık. Şimdi, bugüne kadar edindiğimiz deneyim ve birikimimizi gençler ile paylaşma zamanı." dedi.

Gençlerin geleceğin mimarı olduğunu aktaran Anapa, "Bugünün ve yarının iş yaşamına hazırlanabilmeleri ve geleceği tasarlayabilmeleri için, gelişen teknolojiler ve beklentiler ile paralel yeni yetkinliklerin kazandırılmasına ihtiyaç var. Akbank Gençlik Akademisi, gelişim programları ile gençlere bu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyor." şeklinde konuştu

Bu yıl ilk yılları olması sebebiyle 15 bin öğrenciye ulaşmayı planladıklarını sonraki yıllarda bu sayının artacağını belirten Anapa, akademinin yapısı hakkında da şu bilgileri verdi:

"Akbank Gençlik Akademisi'ni Yetkinliklere Giriş-101 Eğitimleri, Yapılandırılmış Yetkinlik Eğitimleri ve Tamamlayıcı Programlar olmak üzere üç ana başlıkta kurguladık. Yetkinliklere Giriş-101 Eğitimlerine katılanlar geleceğin teknolojilerine ve yaklaşımlarına odaklanan, inovasyondan girişimciliğe yapay zekadan tasarıma geniş bir perspektifle hazırlanmış eğitimler alacaklar. Yapılandırılmış Yetkinlik Eğitimleri'nde de gençlerin bu alanlarda derinleşmelerini ve geleceğin mesleklerine hazırlanmalarını sağlayacağız.

Tamamlayıcı Programlar'da ise mentorluk, staj, proje çalışmaları gibi uygulamalı program ve etkinliklerle gençlerin deneyimleyerek öğrenmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bu programları Akbanklı gönüllülerin sahiplenmesi ve gerçekleştirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımız, sosyal girişimler ve Akbanklılar ile birlikte tasarladığımız Akbank Gençlik Akademisi'nin gençlerimizin gelişim yolculuğunda iyi bir yol arkadaşı olmasını hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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