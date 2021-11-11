Akbank, EBRD ve IFC ile 4 yeni iş birliği anlaşması imzaladı

Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile KOBİ'lere yönelik iki yeni kredi anlaşmasının yanı sıra, dış ticaret işlemleri ve orta ölçekli işletmelerini finansman ihtiyacını destekleyecek 4 yeni anlaşma imzaladı.

Akbank açıklamasına göre, EBRD ile imzalanan ve kadın girişimci KOBİ'lere yardımı hedefleyen ilk anlaşma olan TURWIB II programı 50 milyon dolar tutarında ve 2,5 yıl vadeli olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu sağlanan yeni kaynağın Kovid-19'dan olumsuz etkilenen kadın KOBİ'lerin sermaye ve likidite ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullandırılacağını belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de salgının yarattığı olumsuz ekonomik etkiler devam etse de bu etkilerin azaltılmasında bankaya düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ettiklerini aktaran Çelebioğlu, "Bu aşamada küçük ve orta ölçekli kadın girişimcilerimize yönelik özel bir fon ayırmak istedik. Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında bankamızda kadın-erkek çalışanlarımızın aynı ortamda eşit şartları paylaşmalarını sağlama hedefimizi sahaya da yansıtmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple kadın girişimcilerce kurulan KOBİ'lerimize kaynak sağlayacak bu kredi ile iş yeri sahibi kadın girişimcilerimizi pandeminin yarattığı dezavantajlı rekabet ortamında desteklemeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'ler için finansman ve danışmanlık hizmetleri ile süreci kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelebioğlu, Akbank'ın sürdürülebilirlik konusundaki öncü uygulamalarının, global ölçekteki ilişkiler ağının, yüksek itibarının ve yurtdışı borçlanma işlemlerindeki uzmanlığının bir yansıması olduğunu belirterek, aldıkları bu kredinin Akbank'ın sürdürülebilirlik konusunda finansal sektörde liderliğini devam ettirdiğini vurguladı.

Çelebioğlu, bu fonlamayla beraber sürdürülebilirlik temalı yurt dışı fonlamalarını 2 milyar doların üstüne çıkardıklarını bildirdi.

Akbank, EBRD'nin özellikle orta ölçekli işletmeleri desteklemek üzere geliştirdiği ve çeşitli ülkelerde uygulanan "Risk Paylaşım Çerçeve Programı"na katılımıyla da EBRD ile diğer bir iş birliğini hayata geçiriyor. Program altında Akbank ve EBRD, belirli özelliklere sahip firmaların finansman ihtiyaçlarını birlikte kredilendirecek Türk lirası, avro ya da ABD doları olmak üzere, farklı işlem tür ve yapılarında, çeşitli vadelerde birlikte finansman sağlayabilecekler. Sürdürülebilirlik performansları ve hedeflerinin de gözetileceği işlemlerde finansman, firmaların Akbank ile çalışma pratikleri çerçevesinde hayata geçirilecek ve Akbank'ın yanı sıra ERBD'nin de finansman imkanları, Akbank aracılığıyla bu firmalara uygun bir çerçeveden sunuluyor olacak.

Akbank ek olarak değişen piyasa koşullarında müşterilerinin dış ticaret işlemlerine düzenli olarak aracılık edebilmek için EBRD Trade Facilitation Program'ında (TFP) kurduğu işbirliğini güçlendirdi. İlgili program altında Akbank ve EBRD'nin ortak vizyonu çerçevesinde, sürdürülebilirlik (ESG) prensiplerine uygun işlemler önceliklendirilecek.

-"IFC ile yeni kredi anlaşması"

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Banka ayrıca IFC'nin Refugee Impacted Areas projesi kapsamında 50 milyon dolar tutarında, 3 yıl + 1 hafta vadeli yeni bir kaynak için de anlaşma imzaladı. Proje kapsamında belirlenen ağırlıklı olarak güney ve güneydoğudaki 22 ilde küçük işletmeleri desteklemek için bir finansmana erişim sağlanmış olacak.

Akbank'ın EBRD ve IFC ile kurduğu iş ortaklıklarından memnun olduklarını dile getiren Levent Çelebioğlu, önümüzdeki dönemler için yeni kaynak yaratma fırsatlarını değerlendireceklerini kaydetti.

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