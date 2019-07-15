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Akbank 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" töreninde, Akbank, "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildi.

Akbank 'Dünyanın En İyi Dijital Bankası' seçildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" töreninde, Akbank, "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçildi.

Kaynak: Dunya.com

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