Akbank, Cebe POS ile esnafa destek olmaya devam ediyor

Akbank, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak amacıyla esnaf odaları ile Cebe POS iş birlikleri yapıyor.

Akbank, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak amacıyla esnaf odaları ile Cebe POS iş birlikleri yapıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, dijitalleşme sürecinde KOBİ'lerin Android mobil cihazlarını POS'a çevirip anında, hızlı ve güvenli ödeme almalarını sağlayan Cebe POS ürününe ulaşmalarını artık daha da kolay hale getiriyor.

Cebe POS ürünü kapsamında, çeşitli illerdeki esnaf odaları ve noter odaları ile iş birliğine giden Akbank, bu kapsamda, mart sonuna kadar Cebe POS'a başvuran işletmelere bu hizmeti 3 ay boyunca ücretsiz sunacak.

Ayrıca, Cebe POS'a uygun Android tabanlı akıllı telefonu olmayan KOBİ'ler için de Samsung ile yapılan kampanya kapsamında 31 Mart'a shop.samsung.com üzerinden seçili Galaxy akıllı cep telefonlarında yüzde 30'u aşan indirim imkanı sunulacak.

"İşletmelerin kolayca ve güvenli ödeme almalarını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven, içinde bulundukları koşullar nedeniyle alışverişlerde temassız, QR ve mobil ödemelerin hızla arttığını bildirdi.

Bu kapsamda esnaf ve noter odaları ile iş birliği yaptıklarını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"İşletmelerin bu teknolojilerden faydalanarak kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme almalarını sağlıyoruz. İş yerleri, Cebe POS uygulamasını anında kullanarak temassız ve QR ödeme almaya başlayabilecek. Bununla beraber işletmelerimizin Cebe POS ürünümüze ulaşımını Samsung ile başlattığımız iş birliğiyle kolaylaştırdık. Müşterilerimize Cebe POS'u yükleyip ödeme alabilecekleri Android tabanlı Samsung Galaxy cep telefonlarını mart boyunca yüzde 30'u aşan indirimlerle sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan