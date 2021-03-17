Akbank, Cebe POS ile esnafa destek olmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akbank, Cebe POS ile esnafa destek olmaya devam ediyor

17.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:48
Akbank, Cebe POS ile esnafa destek olmaya devam ediyor

Akbank, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak amacıyla esnaf odaları ile Cebe POS iş birlikleri yapıyor.

Akbank, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak amacıyla esnaf odaları ile Cebe POS iş birlikleri yapıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, dijitalleşme sürecinde KOBİ'lerin Android mobil cihazlarını POS'a çevirip anında, hızlı ve güvenli ödeme almalarını sağlayan Cebe POS ürününe ulaşmalarını artık daha da kolay hale getiriyor.

Cebe POS ürünü kapsamında, çeşitli illerdeki esnaf odaları ve noter odaları ile iş birliğine giden Akbank, bu kapsamda, mart sonuna kadar Cebe POS'a başvuran işletmelere bu hizmeti 3 ay boyunca ücretsiz sunacak.

Ayrıca, Cebe POS'a uygun Android tabanlı akıllı telefonu olmayan KOBİ'ler için de Samsung ile yapılan kampanya kapsamında 31 Mart'a shop.samsung.com üzerinden seçili Galaxy akıllı cep telefonlarında yüzde 30'u aşan indirim imkanı sunulacak.

"İşletmelerin kolayca ve güvenli ödeme almalarını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven, içinde bulundukları koşullar nedeniyle alışverişlerde temassız, QR ve mobil ödemelerin hızla arttığını bildirdi.

Bu kapsamda esnaf ve noter odaları ile iş birliği yaptıklarını aktaran Güven, şunları kaydetti:

"İşletmelerin bu teknolojilerden faydalanarak kolayca ve güvenli bir şekilde ödeme almalarını sağlıyoruz. İş yerleri, Cebe POS uygulamasını anında kullanarak temassız ve QR ödeme almaya başlayabilecek. Bununla beraber işletmelerimizin Cebe POS ürünümüze ulaşımını Samsung ile başlattığımız iş birliğiyle kolaylaştırdık. Müşterilerimize Cebe POS'u yükleyip ödeme alabilecekleri Android tabanlı Samsung Galaxy cep telefonlarını mart boyunca yüzde 30'u aşan indirimlerle sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Ayşegül Çınar
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Fırat Aydınus Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akbank, Cebe POS ile esnafa destek olmaya devam ediyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:49:26. #1.14#
title