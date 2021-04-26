Akbank Caz Festivali'nin "Dün, Bugün, Yarın" belgeseli 30 Nisan'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Akbank Caz Festivali'nin 30. yılına özel oluşturulan albümün hazırlık sürecini içeren "Dün, Bugün, Yarın" başlıklı belgesel, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Akbank Caz Festivali'nin 30. yılına özel oluşturulan albümün hazırlık sürecini içeren "Dün, Bugün, Yarın" başlıklı belgesel, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen, "Dün, Bugün, Yarın" adını taşıyan ve festivalin kayıt süreci ve sanatçı söyleşilerinden oluşan belgesel, 30 özgün beste ve 80'e yakın sanatçının performansını içeriyor.

Yönetmenliğini Umut Kebabcı'nın üstlendiği belgeselin yapımını X Film Works, yapımcılığını Uluç Keçik ve Yakup İncebay gerçekleştirdi. 23 farklı müzisyen ve grubun stüdyo çalışmalarının ve mini röportajların yer aldığı belgeselin çekimleri 11-28 Temmuz arasında Hayyam stüdyolarında gerçekleşti.

Türkiye'de cazın gelişimini uzun yıllardır destekleyen Akbank Caz Festivali, tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin yapılamadığı salgın döneminde Türk cazının bulunduğu noktayı kayıt altına almak için arşiv niteliğinde bir çalışmaya imza attı.

Özel kayıtlar, söyleşiler ve belgesel çekimleriyle 30 yılın röntgenini çeken festival, salgın döneminin tüm kısıtlarına rağmen yaratıcılığı desteklerken Türk caz dünyasına da etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser kazandırdı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz