Akbank, "Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri"nin imzacısı oldu

Akbank, dünya çapında birçok banka ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ortaklığıyla geliştirilen, sürdürülebilir bankacılık sektörü için çerçeve niteliğindeki Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin resmi imzacısı oldu.

Akbank, dünya çapında birçok banka ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ortaklığıyla geliştirilen, sürdürülebilir bankacılık sektörü için çerçeve niteliğindeki Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin resmi imzacısı oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, girişim, aktif büyüklükleri toplamda 60 trilyon doları bulan 69 ülkeden 240 bankayı bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, "Sektörümüzün sürdürülebilir ve yeşil bir ekonomiye geçişte oynadığı kritik rolün bilincindeyiz. Bu bağlamda, Akbank olarak UNEP FI üyesi olmaktan ve Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne bağlı kalacağımızı taahhüt etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunalı, şunları kaydetti:

"Üyeliğimiz, 'Türkiye'yi geleceğe taşıyan öncü banka olma' vizyonumuza ulaşırken sürdürülebilirliği finansal hizmetlerimize daha fazla entegre etme konusundaki isteğimizi de yansıtıyor. Sürdürülebilirlik stratejimizi ve hedeflerimizi, çevre ve toplum için daha fazla olumlu etki yaratmak üzerine tasarladık. Sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında, kendimize uzun vadeli hedefler koyduk. Bu alanlardaki çalışmalarımızla, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmadaki aktif rolümüzü devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık